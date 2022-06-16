В такой изоляции Россия еще не была. Путин остался без всего развитого мира 16 июня, 17:46 Цей матеріал також доступний українською

Цивилизованный мир не желает общаться с варварской страной, устроившей в сердце Европы полномасштабную войну после 75 лет мира

На Петербургском экономическом форуме печаль. Окно в Европу заколочено. Былые славные годы, когда самые видные политики и бизнесмены приезжали в Петров град, далеко в прошлом. Теперь на берегах Невы немного гостей, разве что китайцы, да афганские талибы. Цивилизованный мир не желает общаться с варварской страной, устроившей в сердце Европы полномасштабную войну после 75 лет мира. То, что происходит — похуже, чем в коммунистические времена, даже хуже, чем во времена Олимпиады Леонидовны 1980 г. Как быстро и сколь решительно вырублена Россия из мирового сообщества. Официальные пропагандисты режима пыжатся и надувают щеки, но выглядит это бесконечно жалкими потугами на величие.

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В такой изоляции Россия не была никогда за всю свою историю, разве что в годы Схизмы 15 — начала 16 веков. Да и то не так безнадежно. Достойный итог 22-летнего правления Владимира Путина. Правления, как оказалось, глубоко непрофессионального, авантюристического, безответственного даже по советским меркам. Пресловутый «волюнтаризм» Хрущева в сравнении с этим — верх государственной мудрости.

Даже Китай его боится и сторонится, даже Иран

Российская империя всегда существовала в концерте держав, Россия большевицкая уже в Рапалло прорвала изоляцию и всеми силами старалась вновь войти в этот концерт, правда, за спиной, как и пристало бандиту, действуя Коминтерном. Хрущев договаривался с президентом Эйзенхауэром, Брежнев подписывал Хельсинские соглашения и уже в старческом слабоумии согласился на Афган.

Путин добровольно остался без всего развитого мира. Даже Китай его боится и сторонится, даже Иран. Достойный финал.

А вот в Киев действительно жалуют все флаги. И это несмотря на опасность российских ракетных обстрелов. Президенты и премьеры соглашаются пересесть из привычного авиалайнера в дедовский поезд, чтобы достичь Киева, пожать руку президенту Зеленскому, пройти по изувеченным Буче, Ирпеню.

Как раз сейчас, когда скучно и безлюдно проходит Петербургский форум, четыре главы европейских государств находятся в Киеве. А министр обороны Украины ведет переговоры в Брюсселе. Посетить Украину самые видные западные политики считают для себя честью. Украина из-за российской агрессии оказалась в центре цивилизованного мира, а Россия из-за той же агрессии — за пределами цивилизации.

Вот урок, преподанный потенциальным, охотникам жить не по правилам человеческого общежития. Будете кусать свои языки, от того что царство зверя стало мрачным… Пророчество Иоаннова Откровения сбывается.

Текст опубликован с разрешения автора

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