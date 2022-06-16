«Ждем приказа перейти в контрнаступление». Командир батальона Свобода рассказал о ситуации в Северодонецке

16 июня, 13:06
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Ситуация с контролем Северодонецка меняется очень динамично (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Ситуация с контролем Северодонецка меняется очень динамично (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Командир батальона Свобода Петр Кузик рассказал, что в Северодонецке постоянно продолжаются уличные бои, артиллерийские и танковые дуэли, украинские военные удерживают позиции.

В эфире Радио Свобода он сообщил, что ситуация с контролем города меняется очень динамично — бывают дни, когда ВСУ контролируют 50−40% города.

Сейчас все мосты, ведущие в Северодонецк на Луганщине, разрушены, поэтому приходится искать другие способы доставки боеприпасов.

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Кузик отметил, что о меньшей мере, половина города под оккупацией. Северодонецк полуокружен, но ВСУ об отступлении не думают.

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«Угрозы есть в этом, но приказа отходить нет. Мы — солдаты и выполняем приказы. Сейчас есть приказ удерживать позиции и выжимать врага по возможности из города, что мы качественно пытаемся сделать с переменным успехом. Об отступлении, о выходе никто не думает, наоборот, думаем, как выполнить задачу по деоккупации города. Все подразделения работают очень слаженно. Говорить о том, чтобы покидать город как минимум рано. Я думаю, где-то, возможно, ждем приказа перейти в контрнаступление», — сказал он.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Луганская область Северодонецк Контрнаступление Война России против Украины

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