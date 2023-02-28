Медведчук, ОАСК и Янукович. Кремль перед вторжением готовил два марионеточных «руководства» Украины — УП 28 февраля, 16:32 Платформа с фигурой российского диктатора Владимира Путина, принимающего кровавую ванну, на карнавале в Дюссельдорфе, Германия, 20 февраля (Фото:REUTERS/Thilo Schmuelgen)

У страны-террориста России было по меньшей мере два плана «управления» Украиной после захвата, на который рассчитывали оккупанты, связанных с Виктором Медведчуком и Виктором Януковичем. Об этом сообщает Украинская правда во вторник, 28 февраля.

По словам высокопоставленного собеседника УП в украинской разведке, у Кремля не было «никакой окончательной раскладки, кто и на какие должности пойдет», однако подозреваемый в госизмене бывший нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук «сам себя видел на первых ролях». «Менеджером» фейковых оккупационных «властей» готовился стать заместитель секретаря СНБО времен Януковича Владимир Сивкович, который скрывается в России.



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Собеседники издания говорят, что Медведчук был одним из немногих, кто точно знал о российском вторжении, если не участвовал в его подготовке. 23 февраля 2022 года он внезапно начал переносить встречи с соратниками, утверждая, что «занят», хотя в то время должен был находиться под домашним арестом. Утром 24 февраля он перестал выходить на связь и появился в партийном чате ОПЗЖ только 26 февраля, когда из фракции собирались исключить Илью Киву, который публично поддержал российскую агрессию. Тогда куму Путина удалось отговорить членов фракции ОПЗЖ и ненадолго отсрочить исключение Кивы.



По информации украинских спецслужб, оккупанты планировали, что окруженная Верховная Рада отстранит председателя Руслана Стефанчука 27 февраля, а «спикером» и «и.о. президента» станет Виктор Медведчук, пишет УП.

После того как планы россиян провалились, а Медведчук исчез, появился «план Б» — беглый экс-президент Виктор Янукович. Он пытался через Окружной админсуд Киева обжаловать акт Верховной Рады о его самоустранении.

«После „исчезновения“ Медведчука россияне правда рассматривали вариант вернуть Януковича в Украину. Он должен был снова объявить, что он „легитимный“ и прочие глупости», — утверждают источники УП в СБУ.

Государственная судебная администрация 2 марта закрыла ОАСК доступ к реестру судебных решений, чтобы заблокировать принятие решений судом. По данным УП, для блокирования суда Офис президента привлек СБУ, и ОАСК не работал до апреля 2022 года. На фоне поражений россиян на фронте борт Януковича заметили в Минске 7 марта 2022 года, после чего он исчез из поля зрения.

Обмен Виктора Медведчука

В ночь 22 сентября 2022 года стало известно, что Украина вернула из российского плена 215 защитников, из них 188 обороняли Мариуполь, 108 — бойцы Азова. Пять командиров гарнизона Азовсталь обменяли на 55 российских военных, они остаются в Турции под гарантиями защиты и безопасности.



В обмен на остальных бойцов Украина отдала стране-агрессору Виктора Медведчука. По словам руководителя ГУР Кирилла Буданова, того привезли в Москву, но «с ковровой дорожкой не встречали».



Сотрудники СБУ задержали Медведчука 12 апреля, когда он, по данным правоохранителей, пытался покинуть страну, переодевшись в военную форму. Тогдашний глава СБУ Иван Баканов заявил, что куму Путина помогала ФСБ страны-агрессора. 14 сентября суд продлил срок содержания Медведчука под стражей на 60 дней.



Президент Владимир Зеленский заявил, что Медведчук прошел все следственные действия, предусмотренные законодательством, и Украина получила от него все необходимое для установления правды. В СБУ уточнили, что проведение обмена стало возможным благодаря изменениям в законодательстве и согласию Медведчука.



10 января Зеленский подтвердил, что нардепы Виктор Медведчук, Тарас Козак, Ренат Кузьмин и Андрей Деркач лишены украинского гражданства. 13 января Верховная Рада лишила их депутатских мандатов.



17 февраля 2023 года Медведчук заявил, что «вынужденно» живет в Москве.