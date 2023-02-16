«Безумный корейский сценарий». Медведчук предложил Кремлю план «Б» по Украине — Данилов 16 февраля, 11:48 Алексей Данилов (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

Россия пытается реализовать в Украине «корейский сценарий», поделив ее — это план «Б» от подозреваемого в госизмене пророссийского политика Виктора Медведчука.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил в интервью BBC.

По его словам, к такой альтернативе россияне перешли после провала с захватом всей Украины. О «юго-востоке» Украины как «отдельной структуре, тяготевшей к России» Медведчук писал в своей статье для Известий, повторив ложь своего кума Владимира Путина и роспропаганды. По мнению секретаря СНБО, Медведчук и отдельные пророссийские политики и эксперты в Украине «будут предлагать создание двух стран».

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«У России сейчас стоит задача сделать так называемый корейский вариант. Они уже в Кремле поняли, что полностью захватить нашу страну не могут, и сейчас будут делать план „Б“, когда будут делать так называемую „вторую Украину“. Этот план сумасшедший принес туда Медведчук. Медведчук считает, что он профессиональный человек по Украине, но он таким не является, он просто предатель», — заявил Данилов.

Он считает, что цель РФ — в ближайшее время сделать все, чтобы полностью оккупировать Донецкую и Луганскую области вместе с сухопутным коридором в Крым, а затем реализовать идею раздела Украины. Ею, в частности, занимаются люди, готовившие Будапештский меморандум в 1994 году, говорит секретарь СНБО.

«В этом принимают участие представители, которые занимались обслуживанием Януковича, представители депутатского корпуса ОПЗЖ в Раде, обслуживающие их политтехнологи, которые живут в нашей стране», — добавил Данилов.

В январе он говорил, что именно режим диктатора Владимира Путина как один из вариантов хочет навязать Украине мирное соглашение по примеру разделения Кореи. Украинские власти неоднократно подчеркивали, что разделение Украины на две части «по корейскому сценарию» невозможно.

Разделение Кореи на КНДР и Южную Корею произошло в 1945 году после поражения Японии, которая до этого правила Кореей, во Второй мировой войне. США и СССР подписали соглашение о совместном управлении страной. Линия раздела зон влияния двух государств прошла по 38 параллели. После Корейской войны (1950−1953) две страны были разделены демилитаризованной зоной.