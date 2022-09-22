Украина обменяла Медведчука на 200 своих защитников 22 сентября, 00:44 Виктор Медведчук (Фото:Офис президента)

Украина 21 сентября освободила более 200 защитников и передала России народного депутата от бывшей ОПЗЖ Виктора Медведчука, подтвердили в СБУ.

И.о. главы СБУ Василий Малюк в эфире телемарафона доложил президенту Владимиру Зеленскому, что Украина обменяла «200 граждан Украины на господина Медведчука». Ранее глава ОП Андрей Ермак объявил, что Украина вернула 215 своих защитников.

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«Медведчук — это не просто кум Путина, а качественно задокументированный нами госизменник. Его вина полностью зафиксирована в собранных нами материалах… Во время работы по делам Медведчука мы обезвредили не одну агентурную сеть и задержали не одного госизменника», — сказал Малюк.

По словам и.о. главы СБУ, обмен Медведчука не повлияет на дальнейшее рассмотрение его дела, конфискацию имущества и так далее.

Глава украинского государства назвал обмен большой победой и поблагодарил причастных.

«Думаю, мы Медведчука могли обменять на одного нашего азовца и героя. А то, что вернули такое количество, — есть за что всему государству выпить», — сказал Зеленский.

Ермак у себя в Telegram-канале уточнил, что пять героических командиров с Азовстали обменяли на 55 российских пленных.

В СБУ позже добавили, что сам Медведчук, которому 14 сентября продлили срок содержания под стражей на два месяца, дал согласие на обмен.

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