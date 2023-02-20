Подготовка, паника и тайные переговоры. Как девять лет назад Янукович бежал из Украины в Россию 20 февраля, 09:02 Сюжет 21 февраля Янукович подписал сделку с оппозиционными лидерами и в тот же день сбежал из Киева (Фото:RFE / RL)

Девять лет назад в эти дни Виктор Янукович готовил свой побег из Украины. 22 февраля 2014 года он дал последнее интервью в Украине, пообещав не уезжать из страны, после чего сразу же сбежал.

NV вспоминает извилистый путь беглого гаранта из Киева в Ростов-на-Дону.

Побег готовился заранее

Как свидетельствуют видео с камер видеонаблюдения в Межигорье, Янукович готовил свой побег еще с 19 февраля 2014 года — после появления первых сообщений о девяти погибших активистах в центре Киева.

Видео дня

На этих видео видно, как персонал Межигорья пакует вещи и складывает их в грузовики. Процесс погрузки и вывезения из президентской резиденции ценных вещей продолжался до вечера 21 февраля.

Тем временем, в середине дня 21 февраля Янукович подписал соглашение с оппозицией в Администрации президента. Уже после этого, находясь в своем кабинете в АП, он приказал готовиться к выезду в Харьков, но через 40 минут отменил эту команду и приехал вместе с охранниками в свою резиденцию в Межигорье. В Межигорье до 21:00 Янукович находился в своем кабинете, а затем снова приказал готовить вертолет к вылету в Харьков.

В 22:00 21 февраля 2014 года из Межигорья в Харьков вылетели два вертолета, в одном из которых были Янукович и четыре его охранника.

Янукович в Харькове и его последнее заявление в Украине

В Харькове Януковича встретил Михаил Добкин и представители местных властей. Пообщавшись с Добкиным, он заявил, что 22 февраля в 13:00 посетит съезд представителей местного самоуправления (позже охранники убедили его не участвовать в этом мероприятии).

Затем Янукович вместе с тремя охранниками направился в резиденцию, в которой Харьковский облсовет принимал высокопоставленных должностных лиц. За два часа до появления Януковича в этой резиденции весь ее персонал попросили покинуть здание.

Именно там 22 февраля 2014 года Виктор Янукович дал свое последнее интервью на территории Украины представителям местной телерадиокомпании.

Затем Янукович с охранниками вернулись в аэропорт и на двух вертолетах направились в Донецк.

После взлета охранники Януковича услышали команду вернуться в Харьков, отданную пилоту Александром Турчиновым. Однако пилот ответил, что горючего хватит только до Донецка, и не стал менять маршрут.

Янукович в Донецке и неудавшийся вылет в Россию

В Донецк Янукович прибыл около 15:00 22 февраля 2014 года. В аэропорту его вещи перегрузили в два самолета типа Falcon, и он поднялся на борт одного из них вместе с тремя охранниками.

Однако вылететь самолетам не позволили пограничники — из-за отсутствия необходимых документов. Поэтому из аэропорта он направился в резиденцию Ахметова. Вел ли в этот день Янукович переговоры с Ахметовым, точно неизвестно.

Там Янукович остался до вечера, ожидая прибытия своего кортежа из Харькова. После того, как кортеж прибыл, начальник личной охраны Януковича Константин Кобзарь приказал остальным охранникам выключить и сдать телефоны и готовиться к отъезду в Крым.

В мае 2014 года начальник Управления госохраны Валерий Гелетей рассказал в интервью Сегодня, что когда Янукович направился из Донецка в Крым, у него было три одинаковых кортежа, и в каком именно автомобиле он находится, знали лишь несколько людей.

Долгая дорога в Крым

На выезде из Донецка Януковича встретил его сын Виктор.

Одному из охранников Януковича сообщили, что кортеж «уже ждут» в районе Мелитополя и около 2 часов ночи, после совещания охранников, кортеж развернулся и стал продвигаться в противоположном направлении — по второстепенным дорогам и с выключенными фарами.

Неподалеку от Бердянска их встречают три вертолета военного типа, которые, по словам одного из охранников, могли быть российскими. На них Янукович и его охранники вылетели в неизвестном направлении и остановились в месте, которое охранникам идентифицировать не удалось.

После этого из вертолетов вышли сын Януковича Виктор и начальник личной охраны Константин Кобзарь, приказав охранникам оставаться внутри. Затем вещи Януковича из вертолетов перегрузили в автомобили и на тех же автомобилях доставили охранников на неизвестный аэродром. Там их ждал самолет, где уже был Янукович, часть охранников и группа неизвестных.

Самолет вылетел по направлению к Крыму, но по дороге пилоты сообщили о технической неисправности и приземлились в еще одном неизвестном аэропорту. По словам охранников, когда они вышли из самолета, то увидели, что на других самолетах и автомобилях написано «Анапа».

В этом аэропорту они погрузили вещи на другой самолет и направились вместе с Януковичем в Крым, куда прибыли около 12:00 23 февраля.

Крым: под охраной российских военных

В Крыму Януковича встретили около 30 российских военнослужащих, которые сопровождали его до санатория Военно-морского флота России в Ялте. Там он встретился с бывшими секретарем СНБО Андреем Клюевым, главой МВД Виталием Захарченко, главой СБУ Александром Якименко и начальником Генштаба Юрием Ильиным.

В феврале 2015 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил СМИ, что чтобы задержать Януковича в Крыму, послали 10 спецназовцев во главе с министром внутренних дел Аваковым и главой СБУ Наливайченко. Но они смогли лишь подтвердить, что Янукович находится на территории российской военной базы.

11 декабря 2017 года глава МВД Арсен Аваков заявил, что летал в Крым в феврале 2014 года, чтобы найти Януковича и обсудить с ним его возвращение на должность президента.

«Надеялся, что Янукович вернется к исполнению своих обязанностей», — сказал Аваков.

В то же время, Валентин Наливайченко, которого цитирует в своей книге Кража, или белое солнце Крыма украинская журналистка Наташа Влащенко, заявлял, что во время этой поездки в Крым планировалось задержать Януковича и доставить его в Киев. Однако украинские силовики опоздали на несколько часов — российские военнослужащие 24 февраля вывезли его в Севастополь.

Из Севастополя в Россию Януковича вывозили российские военные. Последним шагом Януковича перед тем как покинуть Украину было написание заявления об отказе от госохраны. После этого часть охранников отправилась с ним в Россию, а часть осталась.

Уже 28 февраля Янукович провел первую пресс-конференцию в России — в Ростове-на-Дону.

После полномасштабного вторжения РФ в 2022 году

После того, как 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабную войну против Украины, появились сообщения, что Виктора Януковича доставили в Минск. Там он дожидался захвата Киева, поскольку Москва намеревалась вернуть Януковича в Украину и сделать его «президентом» оккупационного режима. Однако ВСУ отстояли Киев и вытеснили врага с севера Украины, в то время как украинцев насмешили планы Кремля вернуть в Киев «политический труп». Сам Янукович в марте 2022 года обнародовал в российских СМИ обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, полное пропагандистских штампов РФ о «гражданской войне» в Украине после 2014-го и призывов «остановить кровопролитие любой ценой».



Впоследствии секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов подтвердил, что Кремль планировал быстро захватить левобережную Украину и поэтому отправил Януковича в Минск. «У них было два плана. Первый план у них был [таким]: до 7 марта они должны завершить полностью то, что касается Левобережья, что касается Киева. Это был крайний срок. И именно в этот день один гражданин России, а в прошлом гражданин Украины Янукович находился в Минске, потому что он должен был 7 марта уже находиться в других городах на территории нашей страны», — рассказал Данилов. Секретарь СНБО добавил, что следующим этапом россияне хотели захватить всю территорию Украины, включая Львов, за 19 дней.



Пока же в Украине продолжаются судебные процессы, фигурантом которых является Янукович. В июне 2022 года правоохранители завершили досудебное расследование по делу о незаконном захвате госвласти Януковичем после изменения Конституции Украины. В декабре 2022-го Высший антикоррупционный суд конфисковал имущество Януковича. А в январе 2023 года суд разрешил заочный арест Януковича за расстрел участников Революции достоинства.

Ранее Янукович уже был заочно арестован в Украине по другим делам: об узурпации власти, о Харьковских соглашениях, дезертирстве и прочем:

НВ