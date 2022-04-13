СБУ сорвала операцию ФСБ по вывозу Медведчука за границу — Баканов рассказал подробности 13 апреля, 19:12 Цей матеріал також доступний українською Виктор Медведчук (Фото:СБУ)

Глава СБУ Иван Баканов заявил, что ФСБ России хотела вывезти нардепа от пророссийской ОПЗЖ Виктора Медведчука за границу, но украинская спецслужба ей помешала.

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«Медведчука под видом военного ВСУ якобы в сопровождении коллег-правоохранителей хотели довезти до украинской границы, там на лодке переправить на другую сторону, где его ждала эвакуационная группа спецназначенцев ФСБ. Они прибыли на точку, чтобы после этого доставить Медведчука в Москву. Но благодаря СБУ им не удалось реализовать этот план», — рассказал Баканов в эфире всеукраинского марафона.

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По словам главы СБУ, украинская контрразведка установила место прибытия эвакуационной группы ФСБ в так называемом Приднестровье, что позволило оперативникам и следователям СБУ задержать Медведчука на выезде из Киевской области. Его сопровождали украинские правоохранители, которые, по словам Баканова, тоже будут отвечать за свои действия.

Глава СБУ рассказал, что ФСБ привлекла для своей операции лидеров преступного мира и коррумпированных правоохранителей, а также пыталась пустить украинскую спецслужбу по ложному следу, организовывая фейковые маршруты для эвакуации политика и «подготовив псевдо-Медведчуков». Украинская операция продолжалась больше месяца.

Баканов добавил, что теперь политика ожидает суд и подтверждение меры пресечения о содержании под стражей.

Подозреваемый в госизмене Виктор Медведчук сбежал из-под домашнего ареста вскоре после начала полномасштабного вторжения России в Украину — об этом стало известно 27 февраля. Супруга Медведчука Оксана Марченко накануне вторжения записывала видео из Москвы.

Сотрудники СБУ задержали политика 12 апреля, когда он, по данным правоохранителей, пытался покинуть страну, переодевшись в военную форму.



Президент Украины Владимир Зеленский предложил, чтобы по законам военного времени Медведчука обменяли на украинцев, которые находятся в плену российских оккупантов. В Кремле в ответ заявили, что Медведчук «не является гражданином РФ». Марченко 13 апреля обратилась к Зеленскому и потребовала освободить Медведчука, заявив, что СБУ «незаконно его удерживает».



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