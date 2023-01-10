Зеленский лишил гражданства Медведчука, Козака, Деркача и Кузьмина 10 января, 21:27 Виктор Медведчук (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский своим указом лишил гражданства Украины подозреваемых в госизмене нардепов от бывшей ОПЗЖ Виктора Медведчука, Тараса Козака и Рената Кузьмина, а также нардепа Андрея Деркача, сообщает Украинская правда со ссылкой на источники.

Обновлено в 22:14. Зеленский в вечернем обращении подтвердил, что четыре народных депутата, подозреваемых в госизмене, лишены украинского гражданства.

Он уточнил, что принял решение на основании материалов СБУ и Госмиграционной службы и в соответствии с Конституцией.

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«Если народные избранники выбирают службу не народу Украины, а убийцам, которые пришли в Украину, то и наши действия будут соответствующими. И это не последние такие решения. Службы работают», — сказал глава государства.

По данным УП, их также планируют лишить мандатов народных депутатов.

Шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина тоже подтвердила эту информацию и сообщила, что указ был подписан вечером во вторник, 10 января.

Инфографика: УП

Как пишет в Telegram нардеп от Евросолидарности Алексей Гончаренко, если информация подтвердится, их должны лишить мандатов. Ранее такое решение было принято в отношении еще одного представителя бывшей ОПЗЖ Вадима Рабиновича.

Ранее глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявлял, что для лишения мандатов нардепов от бывшей ОПЗЖ нужно найти «законодательное воплощение».

Украина отдала Виктора Медведчука стране-агрессору России в ходе масштабного обмена пленными в ночь на 22 сентября, он находился под стражей после побега из-под домашнего ареста. По словам руководителя ГУР Кирилла Буданова, того привезли в Москву, но «с ковровой дорожкой не встречали». Позже в СМИ появилась информация, что Медведчука с женой Оксаной Марченко заметили в оккупированной Ялте.

Инфографика: NV

Тарас Козак, который вместе с Медведчуком фигурирует в деле о госизмене, уехал из Украины в 2021 году и с тех пор не возвращался. В Министерстве финансов США заявляли, что он участвовал в «контролируемой российским правительством деятельности» по дестабилизации ситуации в Украине.

27 октября 2022 года суд заочно арестовал Андрея Деркача по делу о госизмене и незаконном обогащении. По данным следствия, он входил в агентурную сеть ГРУ РФ и «курировал создание ряда частных охранных предприятий, чтобы использовать их для быстрого захвата Украины». По данным США, Деркач поддерживает тесные связи с российской разведкой и уже более десяти лет является активным российским агентом, он объявлен в розыск. Он почти неизменно является народным депутатом с 1998-го, пишет Радио Свобода.

Ренату Кузьмину сообщили о подозрении в госизмене 5 октября 2022 года. В ГБР заявили, что накануне и после начала полномасштабного вторжения России нардеп размещал в СМИ пропагандистские материалы в ущерб Украине. Где находится нардеп, неизвестно.