Зеленский о Медведчуке: Украина получила от него все необходимое, не жалко было отдавать

22 сентября, 04:00
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Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Президент Владимир Зеленский заявил, что кума Владимира Путина Виктора Медведчука было «не жалко отдавать». Он прошел все следственные действия, предусмотренные законодательством.

"Эта операция готовилась довольно долго и в ней есть несколько составляющих. Первая составляющая: мы обменяли одного фаната России на 200 воинов. Сначала нам предлагали вернуть 50 наших людей в обмен на одного из находившихся в следственном изоляторе Службы безопасности Украины. Мы говорили, настаивали – число 50 выросло до 200…

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Отдать Медведчука за настоящих воинов не жалко. Он прошел все следственные действия, предусмотренные законодательством, Украина получила от него все, что необходимо для установления правды в рамках уголовных производств", — сказал Зеленский.

22 сентября Украина уволила более 200 защитников и передала России народного депутата от бывшей ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Батальон Азов Виктор Медведчук Обмен пленными Война в Украине Владимир Зеленский Война России против Украины

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