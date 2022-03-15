«Больше не депутат». Киву лишили мандата — УП

15 марта, 15:49
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Илья Кива (Фото:zagittya.com.ua)

Илья Кива (Фото:zagittya.com.ua)

Верховная Рада Украины лишила Илью Киву мандата народного депутата, сообщает УП со ссылкой на собственные источники.

«Кива больше не депутат. 335 голосов „за“ его исключение», — цитирует источник СМИ.

Отмечается, что это решение было принято 15 марта на заседании Рады.

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6 марта генпрокурор Ирина Венедиктова объявила о подозрении Киве. Оно касается посягательства на территориальную целостность Украины и госизмены.

12 марта ГБР сообщило, что инициирует объявление Кивы в международный розыск.

Незадолго до полномасштабного вторжения России в Украину и на фоне сообщений о его высокой вероятности, по данным СМИ, Кива вместе с однопартийцами из ОПЗЖ уехал из Украины и находился в Испании. После призыва президента Владимира Зеленского к депутатам и бизнесменам вернуться в страну он заявил, что от РФ защищать никого не собирается.

Уже после вторжения РФ в Украину выяснилось, что нардеп от ОПЗЖ в Москве, где появился в эфире программы российских пропагандистов. Там он повторял нарративы роспропаганды, что украинцы и россияне «один народ» и заявлял, что Россия начала войну из-за якобы «работы Запада», заявив, что в Украине «все наполнено нацизмом».

Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Верховная Рада Нардепы Илья Кива

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