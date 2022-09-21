Украина провела обмен пленными. Домой вернулись защитники Мариуполя 21 сентября, 22:52 Домой вернулись несколько защитников Азовстали, среди которых военная из Азова Екатерина Полищук с позывным Пташка (Фото:Владимир Золкин/Telegram)

Украина провела обмен пленными с Россией. Домой вернулись защитники Мариуполя, среди которых бойцы полка Азов.

О состоявшемся обмене сообщил экс-командир полка Азов Максим Жорин в Telegram.

«Наконец-то мы смогли вернуть еще часть защитников Мариуполя, в том числе бойцов полка Азов. Сегодня вечером прошел обмен, которого мы так долго ждали», — пишет он.

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Деталей обмена, а также количество украинских защитников, которые вернулись домой он не назвал. Жорин добавил, что остальные детали будут позже.

«Обнять своих друзей, вернувшихся наконец-то побратимов — это лучшие эмоции, что только могут быть», — пишет он.

Журналист Владимир Золкин опубликовал в своем Telegram-канале фото с обмена пленными, среди которых есть Екатерина Полищук также известная как Пташка и старший сержант 36-й бригады Михаил Дианов.

Екатерина Полищук / Фото: Владимир Золкин/Telegram

Также в сети публикуют фото главы патрульной полиции Мариуполя Михаила Вершинина, который ранее находился в плену у оккупантов.

Глава патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин (другий зліва) / Фото: Лачен пише/Telegram

Суспільне со ссылкой на пресс-службу полка Азов сообщает, что обмен состоялся в Черниговской области.

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