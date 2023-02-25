За четыре дня до вторжения Сбербанк скупил в Украине все доступные ему наличные — Буданов

25 февраля, 18:39
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Российский Сбербанк за четыре дня до 24 февраля 2022 года скупил в Украине все доступные ему наличные деньги (Фото:REUTERS / Maxim Shemetov)

Российский Сбербанк за четыре дня до 24 февраля 2022 года скупил в Украине все доступные ему наличные деньги (Фото:REUTERS / Maxim Shemetov)

В прошлом году, за четыре дня до полномасштабного вторжения 24 февраля отделения российского Сбербанка в Украине скупили все наличные, которые только могли.

Об этом рассказал руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в документальном фильме Дмитрия Комарова о годе полномасштабного вторжения РФ.

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«Так они ждали, когда зайдут свои, как говорится, открывать и со своими людьми проводить нужную им политику, раздавая наличные средства», — сказал Буданов.

По его словам, наличные деньги скупили по максимальному курсу.

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https://www.youtube.com/watch?v=9BvWeT9AUBk&ab_channel=%D0%9C%D0%98%D0%A0%D0%9D%D0%90%D0%98%D0%97%D0%9D%D0%90%D0%9D%D0%9A%D0%A3
Редактор: София Лазарова

Теги:   Сбербанк России Украинская разведка ГУР Сбербанк Кирилл Буданов Война России против Украины 24 февраля война

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