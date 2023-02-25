За четыре дня до вторжения Сбербанк скупил в Украине все доступные ему наличные — Буданов 25 февраля, 18:39 Российский Сбербанк за четыре дня до 24 февраля 2022 года скупил в Украине все доступные ему наличные деньги (Фото:REUTERS / Maxim Shemetov)

В прошлом году, за четыре дня до полномасштабного вторжения 24 февраля отделения российского Сбербанка в Украине скупили все наличные, которые только могли.

Об этом рассказал руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в документальном фильме Дмитрия Комарова о годе полномасштабного вторжения РФ.

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«Так они ждали, когда зайдут свои, как говорится, открывать и со своими людьми проводить нужную им политику, раздавая наличные средства», — сказал Буданов.

По его словам, наличные деньги скупили по максимальному курсу.