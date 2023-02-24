Первые дни вторжения. Янукович должен был выступить с видеообращением и объявить Медведчука руководителем Украины — FT 24 февраля, 16:23 На момент широкомасштабного вторжения Медведчук находился под домашним арестом (Фото:Serhii Nuzhnenko/Reuters)

Кум диктатора Владимира Путина Виктор Медведчук перед полномасштабной войной настаивал, что украинцы встретят российские войска с распростертыми объятиями. В Кремле опирались на эту информацию, хотя даже среди чиновников РФ существовал скепсис в отношении Медведчука и подконтрольных ему коллаборационистов, пишет Financial Times.



Путин был зациклен на покорении Украины не в последнюю очередь потому, что президент Владимир Зеленский активно боролся с влиянием Медведчука, в отличие от своего предшественника Петра Порошенко, который использовал путинского конфидента в качестве посредника на переговорах с Москвой, пишет издание.

Видео дня

«Когда Путин начал составлять планы вторжения, Медведчук настаивал, что украинцы встретят российские войска с распростертыми объятиями. Одна часть плана касалась Виктора Януковича, бывшего президента Украины, находившегося в изгнании после бегства от Майдана в 2014 году. Он должен был выступить с видеообращением, в котором придать Медведчуку легитимность и благословить его руководить Украиной при поддержке России», — утверждает FT со ссылкой на источники в Москве.

Такое видение резко противоречило политическим реалиям в Украине, где пророссийские силы, которые представлял Медведчук, находились в очевидном меньшинстве. Кроме того, даже российские элиты относились к этому деятелю со скепсисом, говорится в статье.

«Если Медведчук говорит, что идет дождь, нужно посмотреть в окно — там будет солнечно, — сказал изданию на условиях анонимности бывший высокопоставленный российский чиновник. — У вас есть данные соцопросов, у вас есть спецслужбы — как вы можете делать какие-либо серьезные выводы на основании того, что говорит Медведчук?»

Однако оценки лидера украинской партии ОПЗЖ поддержали в ФСБ: там тоже уверяли, что скорая победа над Украиной в кармане. Крупные суммы платили потенциальным коллаборантам в Украине в надежде, что это гарантирует успех, отмечает FT.

«Некоторые из сотрудников Медведчука работали наводчиками во время наступления российских войск, рисуя разметку на зданиях и дорогах, чтобы направить захватчиков к ключевым местам. Другие координировали нападение на правительственный квартал. На юге Украины они помогли России захватить значительную часть территории, включая Херсон, практически без сопротивления. Однако большинство членов медведчуковской сети просто взяли деньги и удрали, отказавшись поддержать вторжение, или даже прямо предупредили украинские власти об указаниях, которые они получили» — пишет газета, ссылаясь на высокопоставленного украинского чиновника и бывших чиновников из США и России.

Подозреваемый в госизмене Виктор Медведчук скрылся из-под домашнего ареста вскоре после начала полномасштабного вторжения России в Украину — об этом стало известно 27 февраля 2022 года.

Сотрудники СБУ задержали политика 12 апреля, когда он, по данным правоохранителей, пытался покинуть страну, переодевшись в военную форму. Тогдашний глава СБУ Иван Баканов заявил, что политику помогала ФСБ.

16 апреля Лычаковский райсуд Львова отправил Медведчука под стражу без возможности залога.

22 сентября стало известно, что Украина отдала стране-агрессору нардепа Медведчука в обмен на 210 военнослужащих.

Washington Post писала, что перед полномасштабным вторжением в Украину ФСБ подготовила два марионеточных «правительства» в надежде на захват Киева.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказывал, что страна-террорист собиралась вернуть Виктора Януковича в Украину как свою марионетку, а тот «был не очень рад этой идее».