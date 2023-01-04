Кремль отправил Януковича в Минск 7 марта, потому что планировал до этого дня взять Киев — Данилов 4 января, 20:40 Россияне хотели захватить всю территорию Украины, включая Львов, за 19 дней (Фото:Tatyana Makeyeva/Reuters)

Кремль планировал захватить Киев и всю левобережную Украину до 7 марта, поэтому отправил к этому дню президента-беглеца Виктора Януковича в Минск.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телемарафона.

«У них было два плана. Первый план у них был: до 7 марта они должны закончить полностью то, что касается Левобережья, что касается Киева. Это был крайний срок. И именно в этот день один гражданин России, а в прошлом гражданин Украины Янукович находился в Минске, потому что он должен 7 марта уже находиться в других городах на территории нашей страны», — рассказал Данилов.

Видео дня

Секретарь СНБО добавил, что следующим этапом россияне хотели захватить всю территорию Украины, включая Львов, за 19 дней.

Также, по его словам, ни одна западная разведка не считала, что Украина выстоит после полномасштабного вторжения России.

В марте Украинская правда со ссылкой на источники в разведке сообщала, что, по замыслу главы российского режима Владимира Путина, Янукович должен был стать «президентом» Украины.

В конце сентября руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов рассказывал, что страна-террорист Россия действительно собиралась «вернуть» Виктора Януковича в Украину в качестве своей марионетки, а тот «был не очень рад этой идее».

Газета WP писала, что перед полномасштабным вторжением в Украину российская ФСБ подготовила два марионеточных «правительства» в надежде на захват Киева.