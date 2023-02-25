Тайна, почему Путин ему до сих пор доверяет. Как Медведчук стал «лучшим продавцом мыльных пузырей в мире» — интервью NV с Мартыненко 25 февраля, 14:17 Эксклюзив NV Виктор Медведчук и Владимир Путин на встрече в Санкт-Петербурге. 18 июля 2019 года (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

Издание Financial Times опубликовало расследование к годовщине широкомасштабного вторжения России в Украину. Значительное внимание в нем журналисты уделили Виктору Медведчуку — украинскому предателю, который после обмена находится в РФ.

В расследовании говорится, что круг общения российского диктатора Владимира Путина был и настолько ограничен, что он опирался на данные по Украине, которые ему предоставлял Медведчук. А тот обещал, что российским войскам в Украине будут рады, и эту оценку поддержала ФСБ, пишут в FT.

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Также журналисты узнали, что люди Медведчука работали корректировщиками армии РФ и помогли оккупантам захватить часть территории на юге, включая Херсон.

И, согласно российскому плану, при удачном развитии боевых действий с видеообращением к украинцам должен был выступить Виктор Янукович и сообщить, что власть переходит к Медведчуку.

Директор информационного агентства Интерфакс-Украина Александр Мартыненко считает Медведчука лучшим продавцом мыльных пузырей в мире. Почему всесильность уже вполне российского политика — это миф, Мартыненко рассказал в интервью Radio NV.

— Вы с Медведчуком сталкивались, возможно, еще в начале его карьеры. С 1998 года по 2001 год вы работали пресс-секретарем Леонида Кучмы, второго президента Украины. И именно с приходом Медведчука на позицию главы Администрации президента вы с этого поста ушли. Какое впечатление от Медведчука было у вас тогда? И можно ли было тогда понять, на кого работал этот человек?

— Начиная с конца: нет, я не мог тогда понять, на кого он работает, кроме того, что он работает на себя. На самом деле я думаю, он пытался делать это всю жизнь — работать на себя, думая, что использует при этом всех, кто вокруг, включая Путина.

Думаю, Путина он всегда рассматривал как средство получения реальной власти в Украине, поскольку на демократических выборах это было невозможно в силу разных причин, в том числе и субъективных. Сначала были общенациональные проекты, которые он пытался раскрутить и продать их избирателям, но избиратели их упорно не покупали. После того как вся эта публичная история де-факто закончилась (СДПУ (о) и всевозможные разные инкарнации), эта должность главы Администрации, которую он тогда занимал, и приблизила его к такой цели, когда его никто не выбирал, но он всем руководит.

— А как это произошло? Медведчук был тем человеком, который руководил темниками (мы знаем как медийщики об этом), которые посылались на разные каналы. Кажется, именно с него началось то, что руководитель Администрации президента — очень влиятельный человек. Это можно увидеть даже сейчас.

— Нет, началось это не с него, если говорить об истории, а с Дмитрия Табачника. При нем продолжилось.

Хотя мне кажется, что миф о всесильности Медведчука как главы Администрации был в значительной степени преувеличен и создан им самим все для того же: чтобы люди видели в нем реальную силу и относились соответственно, несли все, работали на него, желательно бесплатно, чтобы в будущем он их за что-то поблагодарил.