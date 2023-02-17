Медведчук пожаловался, что «вынужденно» живет в Москве 17 февраля, 06:12 Виктор Медведчук (Фото:AteoBreaking/Twitter)

Предатель Украины и кум кремлевского диктатора Виктор Медведчук посетовал, что «вынужденно» проживает в Москве.

Об этом сообщает Украинская правда.

«Я раньше приезжал в Москву по разным делам, я приезжал на один день, утром приезжал, вечером ехал. А сейчас я постоянно живу в Москве, вынужденно. Я не покидал Украину, меня обменяли», - заявил Медведчук.

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Он также отметил, что виделся со своей младшей дочерью Дарьей, о которой ранее сообщалось, что она проживает в Москве с 2021 года.

Он назвал свое задержание в Украине «самым трудным днем в своей жизни». Предатель отметил, что на него осуществляли «психологическое давление», но не применяли насилие.

В ночь на 22 сентября 2022 стало известно, что Украина вернула из российского плена 215 защитников, из них 188 обороняли Мариуполь, 108 — бойцы Азова. Пять командиров гарнизона Азовсталь обменяли на 55 российских военных, они остаются в Турции под гарантиями защиты и безопасности.



В обмен на остальных бойцов Украина отдала стране-агрессору Виктора Медведчука. По словам руководителя ГУР Кирилла Буданова, его привезли в Москву, но «с ковровой дорожкой не встречали».