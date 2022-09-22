Изменение законодательства и согласие Медведчука. В СБУ рассказали детали обмена украинских героев 22 сентября, 03:02 22 сентября Украина вернула из плена российских оккупантов 215 защитников (Фото:СБУ)

Глава СБУ Василий Малюк рассказал детали обмена кума Владимира Путина Виктора Медведчука на украинских героев. Из 215 пленных, спасшихся из российского плена, непосредственно 200 защитников обменяли на Медведчука.

Василий Малюк лично встречал освобожденных украинцев в Черниговской области во время процедуры обмена, организованной под руководством Офиса президента.

«Медведчук – это не просто кум Путина, а качественно задокументированный нами государственный изменник. Его вина полностью зафиксирована в соответствующих материалах, собранных СБУ. Кроме того, во время работы по делам Медведчука мы обезвредили не одну агентурную сеть, задержали многих государственных предателей и получили большое количество важной информации, используемой в контрразведывательных мероприятиях. А теперь благодаря обмену мы смогли вытащить из российского плена героев, которых так ждут дома», — отметил Малюк.

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Он подчеркнул, что обмен Виктора Медведчука на украинских защитников не препятствует рассмотрению его дел в суде: «Это касается и принятия решений, и назначения наказания, и конфискации арестованного имущества. Ведь в таком случае применяется процедура специального судебного разбирательства при отсутствии обвиняемого».

Василий Малюк добавил, что проведение обмена стало возможным благодаря изменениям в действующее законодательство, которые урегулировали соответствующие правовые механизмы.

Так, чтобы спасти жизнь и здоровье наших защитников, Координационный штаб по обращению с военнопленными принял решение об осуществлении обмена. Сам Медведчук также дал согласие на это. Суд удовлетворил ходатайство прокурора.

И.о. Главы СБУ отметил, что, несмотря на сложные переговоры, обмен прошел успешно. Ведь Украина возвращает гораздо больше защитников, чем отдает россиян.

«Усилия, которые многие из разных ведомств прилагали в течение долгих месяцев, увенчались успехом. И в этом большая награда Координационного штаба. Благодарю всех, кто участвовал в этом обмене, и особенно главе государства Владимиру Зеленскому, руководителю Офиса президента Андрею Ермаку», — подчеркнул Малюк.

Он отметил важную роль каждого государственного органа, приобщившегося к возвращению пленников: Офиса Президента, Министерства обороны, ВСУ, ГУР МО, Минреинтеграции, МВД, ГСЧС и других.

И.о. Главы СБУ напомнил, что с начала полномасштабного вторжения России в общей сложности произошло 20 таких обменов, по результатам которых удалось вернуть из плена 802 пленников.

Виктору Медведчуку ранее сообщено о подозрении по ч.1 ст. 111 ( государственная измена), ч.1 ст.258-3 (содействие террористической организации) и ч.1 ст. 438 (разграбление национальных ценностей) Уголовного кодекса Украины.

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