Янукович в марте 2022 года был в Киевской области — Арестович

26 февраля, 12:07
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Виктор Янукович (Фото:Tatyana Makeyeva/Reuters)

Виктор Янукович (Фото:Tatyana Makeyeva/Reuters)

Экс-президент Украины Виктор Янукович в начале — середине марта 2022 года находился в Киевской области, заявил экс-советник Офиса президента Алексей Арестович в интервью Дмитрию Гордону.

По его словам, Янукович вместе со своим окружением был в районе поселка Иванков, который на тот момент был оккупирован российскими войсками.

Как рассказал Арестович, оккупанты думали, что Янукович понадобится им для формирования псевдовласти после захвата Киева. На территории Киевской области беглый президент жил несколько дней.

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В начале января 2023 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Кремль планировал захватить Киев и всю левобережную Украину до 7 марта 2022 года. Поэтому к этому дню российские власти отправили Виктора Януковича в Минск.

https://www.youtube.com/embed/ev3CMgnzYuc
Редактор: Артем Ющенко

Теги:   Виктор Янукович Оккупант Киевская область Дмитрий Гордон Алексей Арестович Война России против Украины

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