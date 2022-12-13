Данилов рассказал, как ОАСК после 24 февраля собирался «вернуть» в Украину Януковича 13 декабря, 20:37 Алексей Данилов (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал ликвидацию Окружного админсуда Киева Верховной Радой.

В эфире телемарафона во вторник, 13 декабря, Данилов напомнил, что в декабре 2021 года суд зарегистрировал иск беглого экс-президента Виктора Януковича об обжаловании его самоустранения с должности. Он также упомянул «судей, которые хотели вернуть» Януковича после начала полномасштабного вторжения России. По словам секретаря СНБО, когда Янукович был в Минске в марте 2022 года, «мы понимаем, что это были подготовительные процессы, чтобы юридически „вернуть“ полномочия Януковича решением так называемого ОАСК».



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Данилов также заявил, что «если кто-то считает, что он не будет отвечать перед обществом, он глубоко заблуждается».

В конце сентября руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов рассказывал, что страна-террорист Россия действительно собиралась «вернуть» Виктора Януковича в Украину в качестве своей марионетки, а тот «был не очень рад этой идее».

Газета WP писала, что перед полномасштабным вторжением в Украину российская ФСБ подготовила два марионеточных «правительства» в надежде на захват Киева.

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13 декабря Верховная Рада ликвидировала Окружной админсуд Киева и создала Киевский городской окружной административный суд. Законопроект о ликвидации ОАСК президент Владимир Зеленский подал на рассмотрение в парламент в апреле 2021 года. Его определяли как «неотложный», но Рада проголосовала за это только спустя 1,5 года.



9 декабря 2022 года, в Международный день борьбы с коррупцией, США ввели санкции против главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка и двух ближайших членов его семьи.



По данным НАБУ, глава ОАСК Павел Вовк и подконтрольные ему судьи принимали заказные решения в своих интересах и в интересах политических элит и бизнес-кругов.



Следствие считает, что председатель ОАСК возглавил «преступную организацию», целью которой был «захват государственной власти, установление контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины, Высшим советом правосудия и создание искусственных препятствий в их работе». В июне 2022 года обвинительный акт передали в суд.

