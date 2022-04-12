СБУ задержала Медведчука

12 апреля, 21:09
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Виктор Медведчук после задержания (Фото:Zelenskiy / Official / Twitter)

Виктор Медведчук после задержания (Фото:Zelenskiy / Official / Twitter)

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Президент Владимир Зеленский опубликовал фотографию задержанного нардепа от пророссийской ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Обновлено в 00:25. Зеленский рассказал, что Медведчук скрывался 48 дней и в конце концов решил попытаться сбежать из Украины, но был задержан. Глава государства предложил России обменять политика на украинских пленных.

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Обновлено в 22:10. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Медведчука задержали не в Киеве. Подробности спецоперации расскажет президент или глава СБУ.

Глава государства сообщил, что кум российского диктатора Владимира Путина был задержан в результате спецоперации благодаря СБУ, и пообещал позже озвучить подробности.

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Издание LB.ua со ссылкой на источники сообщает, что Медведчука задержали, когда он собирался бежать.

В сториз в Instagram Зеленский опубликовал то же фото с подписью: «С днем космонавтики!».

Инфографика: zelenskiy_official via Instagram

Глава СБУ Иван Баканов поблагодарил сотрудников спецслужбы и пообещал, что каждый предатель понесет ответственность:

«Благодарю всех сотрудников СБУ, в частности, контрразведчиков и следователей, которые, выполняя поручение президента Украины Владимира Зеленского, доказали свой профессионализм и провели молниеносную и опасную многоуровневую спецоперацию по задержанию пока еще народного депутата Медведчука. Ни один предатель не уйдет от наказания и будет отвечать по закону Украины. По всей строгости, за все преступления, к которым привели его личные действия в том числе».

27 февраля стало известно, что Виктор Медведчук сбежал из-под домашнего ареста после начала полномасштабного вторжения России в Украину. По словам адвокатов, он находился в «безопасном месте». Источники Слідства.Інфо заявили, что пророссийский политик не покидал Украину.

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Супруга Медведчука Оксана Марченко за несколько дней до начала полномасштабной войны России против Украины уехала в Беларусь, а накануне вторжения записывала видео из Москвы.

18 марта суд во Львове заочно арестовал Медведчука.

В апреле секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что арестованным самолетом Медведчука заблокировали взлетно-посадочную полосу в аэропорту Киев, и теперь он работает на благо Украины.

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Виктор Медведчук Владимир Зеленский Оппозиционная платформа - За жизнь

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