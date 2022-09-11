Запорожская АЭС полностью остановлена: ночью от электросетей был отключен последний работающий энергоблок — Энергоатом 11 сентября, 08:30 Ночью от электросетей был отключен 6-й энергоблок Запорожской АЭС (Фото:Енергоатом)

Работа оккупированной РФ Запорожской АЭС полностью остановлена. В ночь на воскресенье, 11 сентября, от электросетей был отключен 6-й энергоблок.

Об этом сообщает НАЭК Энергоатом.



«Сегодня, 11 сентября 2022 года, ночью, в 03:41 энергоблок № 6 ЗАЭС отключили от энергосети. Идет подготовка к его охлаждению и переведению в холодное состояние», — говорится в сообщении.

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Последние трое суток 6-й энергоблок работал в режиме острова, обеспечивая только собственные потребности ЗАЭС в электроэнергии на критически низком уровне мощности (от 114 до 140 МВт), поскольку из-за российских обстрелов были повреждены все линии связи Запорожской АЭС с энергосистемой Украины.



Вчера вечером после возобновления работоспособности одной из этих линий связи электропитания собственных потребностей ЗАЭС стало возможным от энергосистемы Украины. Следовательно, было принято решение об отключении энергоблока № 6 и переводе его в наиболее безопасное состояние — холодный останов, объяснили в Энергоатоме.

Там отметили, что в случае повторного повреждения линий связи с энергосистемой, риск чего остается большим, питание собственных потребностей ЗАЭС будет происходить от дизель-генераторов, срок работы которых ограничен технологическим ресурсом и объемами дизельного топлива.

В Энергоатоме добавили, что предпринимают все возможные меры, чтобы организовать поставки на ЗАЭС дополнительных партий дизельного горючего.

«Для недопущения аварийной ситуации на станции необходимо прекратить рашистские обстрелы линий связи ЗАЭС с энергосистемой и создать вокруг нее демилитаризованную зону. После этой линии связи можно будет отремонтировать, обеспечить включение и дальнейшую безопасную работу ЗАЭС», — отмечается в сообщении.

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