Покинули площадку. Четыре из шести представителей команды МАГАТЭ завершили работу на Запорожской АЭС 5 сентября, 11:56 Четыре из шести представителей команды инспекции МАГАТЭ завершили работу на ЗАЭС (Фото:t.me/energoatom_ru)

В понедельник, 5 сентября четыре из шести представителей команды инспекции МАГАТЭ завершили работу на Запорожской АЭС и покинули площадку станции.

Инфографика: НВ

Об этом сообщила пресс-служба Энергоатома в Telegram.

Ожидается, что два эксперта продолжат работу на ЗАЭС на постоянной основе.

1 сентября делегация МАГАТЭ из 14 экспертов побывала на Запорожской АЭС во временно захваченном Энергодаре. Специалисты во главе с Рафаэлем Гросси провели на территории ЗАЭС несколько часов. На станции осталось несколько представителей миссии.

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Гендиректор МАГАТЭ заявил, что делегация установит постоянное присутствие на ЗАЭС.



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