Целостность Запорожской АЭС неоднократно нарушали — Гросси

3 сентября, 00:28
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Район Запорожской АЭС постоянно обстреливается российскими оккупантами (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Район Запорожской АЭС постоянно обстреливается российскими оккупантами (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Физическая целостность Запорожской АЭС была неоднократно нарушена, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время брифинга в пятницу, 2 сентября.

После посещения ЗАЭС во главе миссии из 14 экспертов МАГАТЭ Гросси сказал, что видел последствия обстрелов станции, «отверстия и следы на зданиях». Он подтвердил, что физическая целостность объекта была неоднократно нарушена, и это неприемлемо.

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Гендиректор МАГАТЭ также заявил, что военные действия в регионе, где находится Запорожская АЭС, активизируются, и его это очень беспокоит. По словам Гросси, есть статистическая вероятность большего физического повреждения станции. Он добавил, что, если не считать ночи с 3 на 4 марта, обстрелы ЗАЭС «начались в августе».

Инфографика: НВ

Во время брифинга Гросси объявил, что на ЗАЭС постоянно будут присутствовать два инспектора МАГАТЭ, и выразил надежду, что они могут стать «стабилизирующим фактором». Отчет агентства по итогам визита будет представлен в начале следующей недели (5−11 сентября).

1 сентября делегация МАГАТЭ из 14 экспертов побывала на Запорожской АЭС во временно захваченном Энергодаре. Эксперты во главе с Рафаэлем Гросси провели на территории ЗАЭС несколько часов. На станции остались несколько представителей миссии.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия сделала много циничных вещей, чтобы обмануть МАГАТЭ.

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Крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, была захвачена российскими оккупантами после боев в Энергодаре 4 марта. Здания ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.

Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города. В Энергоатоме сообщали, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой. Всего на территории станции дислоцировано более 40 единиц военной техники россиян.

В последние недели оккупанты неоднократно устраивали провокации с обстрелами ЗАЭС. В Энергоатоме сообщали, что Россия готовится отключить Запорожскую АЭС от энергосистемы Украины. 25 августа российские оккупанты спровоцировали первое в истории ЗАЭС временное отключение от энергосети.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Обстрел МАГАТЭ Запорожская АЭС Энергодар ЗАЭС Война России против Украины

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