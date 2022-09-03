Целостность Запорожской АЭС неоднократно нарушали — Гросси 3 сентября, 00:28 Район Запорожской АЭС постоянно обстреливается российскими оккупантами (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Физическая целостность Запорожской АЭС была неоднократно нарушена, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время брифинга в пятницу, 2 сентября.

После посещения ЗАЭС во главе миссии из 14 экспертов МАГАТЭ Гросси сказал, что видел последствия обстрелов станции, «отверстия и следы на зданиях». Он подтвердил, что физическая целостность объекта была неоднократно нарушена, и это неприемлемо.



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Гендиректор МАГАТЭ также заявил, что военные действия в регионе, где находится Запорожская АЭС, активизируются, и его это очень беспокоит. По словам Гросси, есть статистическая вероятность большего физического повреждения станции. Он добавил, что, если не считать ночи с 3 на 4 марта, обстрелы ЗАЭС «начались в августе».

Инфографика: НВ

Во время брифинга Гросси объявил, что на ЗАЭС постоянно будут присутствовать два инспектора МАГАТЭ, и выразил надежду, что они могут стать «стабилизирующим фактором». Отчет агентства по итогам визита будет представлен в начале следующей недели (5−11 сентября).

1 сентября делегация МАГАТЭ из 14 экспертов побывала на Запорожской АЭС во временно захваченном Энергодаре. Эксперты во главе с Рафаэлем Гросси провели на территории ЗАЭС несколько часов. На станции остались несколько представителей миссии.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия сделала много циничных вещей, чтобы обмануть МАГАТЭ.



Крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, была захвачена российскими оккупантами после боев в Энергодаре 4 марта. Здания ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.



Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города. В Энергоатоме сообщали, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой. Всего на территории станции дислоцировано более 40 единиц военной техники россиян.



В последние недели оккупанты неоднократно устраивали провокации с обстрелами ЗАЭС. В Энергоатоме сообщали, что Россия готовится отключить Запорожскую АЭС от энергосистемы Украины. 25 августа российские оккупанты спровоцировали первое в истории ЗАЭС временное отключение от энергосети.



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