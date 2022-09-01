«Есть четкие данные». Россия сделала много циничных вещей, чтобы обмануть МАГАТЭ — Зеленский
Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)
Российские оккупанты сделали много циничных вещей, чтобы обмануть представителей делегации МАГАТЭ на временно оккупированной Запорожской АЭС и превратить миссию в бесплодную экскурсию по станции.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения.
«У нас есть четкие данные о том, что Россия делала очень много циничных вещей, чтобы обмануть миссию. В частности, с помощью запугивания жителей Энергодара», — сказал президент.
Он добавил, что у представителей МАГАТЭ есть возможность сделать объективные выводы о рисках, возникших на Запорожской атомной станции впервые в истории из-за действий российских оккупантов.
«Оккупанты пытаются превратить эту миссию МАГАТЭ — действительно необходимую — в бесплодную экскурсию по станции. Верю, что этого удастся не допустить», — сказал он.
Зеленский также подчеркнул, что главное, что должно состояться по итогам миссии — это демилитаризация территории станции. При этом президент сообщил, что МАГАТЭ пока не сделала призывов по выводу войск РФ с территории АЭС.
«Это был ключевой пункт безопасности наших договоренностей: демилитаризация и полный контроль со стороны наших атомщиков», — говорит Зеленский.
1 сентября делегация МАГАТЭ из 14 экспертов побывала на Запорожской АЭС во временно захваченном Энергодаре. Эксперты провели на территории ЗАЭС несколько часов.
На станции остались пять представителей миссии, которые разгружают привезенное ими оборудование и намерены продолжить работу. Глава миссии, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сказал, что делегация установит постоянное присутствие на ЗАЭС.
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