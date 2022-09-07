«Пытался установить зрительный контакт». Что миссия МАГАТЭ увидела на Запорожской АЭС — WSJ

7 сентября, 21:26
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Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси (Фото:Alexander Ermochenko / REUTERS)

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси (Фото:Alexander Ermochenko / REUTERS)

Газета The Wall Street Journal описала подробности визита миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС.

WSJ со ссылкой на членов делегации и «дипломатов, которые вели переговоры об их проходе», пишет, что перед приездом на Запорожскую АЭС украинский военнослужащий предупредил инспекторов МАГАТЭ, что продолжать путь к станции слишком опасно из-за обстрелов. После задержки гендиректора МАГАТЭ связали с украинским генералом, который приказал открыть блокпост, сообщает газета.

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Украина добивалась того, чтобы миссию МАГАТЭ сопровождали иностранные журналисты, но российские оккупанты отказались. Рафаэля Гросси водил по станции представитель Росатома Ренат Карчаа.

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Как пишет WSJ со ссылкой на главу агентства, Гросси с инспекторами осмотрели машинные залы, реакторы и хранилище отработанного топлива, но их не пустили в диспетчерскую станции, которую захватили российские военные. На территории ЗАЭС были военные грузовики с рашистской буквой Z, но солдат было видно немного. Перед визитом МАГАТЭ россияне убрали со станции артиллерию и военную технику, которые были видны на недавних спутниковых снимках.

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По мнению инспекторов, украинские инженеры, работающие в условиях оккупации, были очень профессиональны, но «подавлены и сдержаны».

«Они не выглядели запуганными. Я старался установить зрительный контакт, чтобы понять, что они на самом деле имели в виду», — сказал Гросси WSJ.

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По словам гендиректора МАГАТЭ, он хотел поговорить с российским военным и подошел к одному из них, но тот ушел.

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1 сентября делегация МАГАТЭ из 14 экспертов побывала на Запорожской АЭС во временно захваченном Энергодаре. Эксперты во главе с Рафаэлем Гросси провели на территории ЗАЭС несколько часов. Сейчас на станции остаются два представителя миссии. Гендиректор МАГАТЭ сказал, что делегация устанавливает постоянное присутствие на ЗАЭС.

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6 сентября МАГАТЭ опубликовало отчет по итогам визита, в котором сказано, что сейчас существует острая необходимость принять временные меры для предотвращения ядерной аварии, в частности, установить безопасную зону вокруг ЗАЭС.

Крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, была захвачена российскими оккупантами после боев в Энергодаре 4 марта. Здания ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.

Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города. В Энергоатоме сообщали, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой. Всего на территории станции было дислоцировано более 40 единиц военной техники россиян.

В августе оккупанты неоднократно устраивали провокации с обстрелами ЗАЭС. В Энергоатоме сообщали, что Россия готовится отключить Запорожскую АЭС от энергосистемы Украины. 25 августа российские оккупанты спровоцировали первое в истории ЗАЭС временное отключение от энергосети. 3 сентября электростанция снова была отключена от сети.

Отчет МАГАТЭ не беззубый. РФ это не удалось – Ольга Кошарная

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   The Wall Street Journal МАГАТЭ Запорожская АЭС ЗАЭС WSJ Война России против Украины

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