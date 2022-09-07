В Госатомрегулирования уточнили заявление о том, что Украина не исключает вариант остановки всех энергоблоков ЗАЭС 7 сентября, 18:14 С 4 марта крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, захвачена российскими оккупантами (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Информация о том, что Украина рассматривает возможность остановки всех энергоблоков Запорожской АЭС, некорректна. Об этом сообщает пресс-служба Госинспекции ядерного регулирования в Facebook в среду, 7 сентября.

Ранее и.о. Госатомрегулирования Олег Кориков во время брифинга сказал, что вариант остановки станции рассматривается: «Если возникнут соответствующие условия, требующие остановки станции, энергоблок № 6 будет остановлен».



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В пресс-службе уточнили: ответ Корикова нужно понимать так, что Госатомрегулирования рассматривает все возможные варианты и конфигурации работы энергоблоков станции, и среди них есть вариант, предусматривающий полную остановку энергоблоков. В то же время это не приоритетный вариант.



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«Эти слова не следует понимать, что остановка всех реакторов является приоритетным и главным сценарием действий, возможных в ближайшее время. Госатомрегулирование изучает все возможные варианты, но, разумеется, не все они будут использованы», — сказано в сообщении.



Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что не будет рассматривать вариант контролируемого закрытия Запорожской АЭС для предотвращения утечки радиации, и напомнил, что станция обеспечивает энергией два региона Украины.

Инфографика: НВ

1 сентября делегация МАГАТЭ из 14 экспертов побывала на Запорожской АЭС во временно захваченном Энергодаре. Эксперты во главе с Рафаэлем Гросси провели на территории ЗАЭС несколько часов. Сейчас на станции остаются два представителя миссии. Гендиректор МАГАТЭ сказал, что делегация устанавливает постоянное присутствие на ЗАЭС.



6 сентября МАГАТЭ опубликовало отчет по итогам визита, в котором сказано, что сейчас существует острая необходимость принять временные меры для предотвращения ядерной аварии, в частности, установить безопасную зону вокруг ЗАЭС.

Крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, была захвачена российскими оккупантами после боев в Энергодаре 4 марта. Здания ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.



Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города. В Энергоатоме сообщали, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой. Всего на территории станции было дислоцировано более 40 единиц военной техники россиян.



В последние недели оккупанты неоднократно устраивали провокации с обстрелами ЗАЭС. В Энергоатоме сообщали, что Россия готовится отключить Запорожскую АЭС от энергосистемы Украины. 25 августа российские оккупанты спровоцировали первое в истории ЗАЭС временное отключение от энергосети. 3 сентября электростанция снова была отключена от сети.



Отчет МАГАТЭ не беззубый. РФ это не удалось – Ольга Кошарная https://www.youtube.com/embed/diSr2B4goCo

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