В Госатомрегулирования уточнили заявление о том, что Украина не исключает вариант остановки всех энергоблоков ЗАЭС

7 сентября, 18:14
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С 4 марта крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, захвачена российскими оккупантами (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

С 4 марта крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, захвачена российскими оккупантами (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Информация о том, что Украина рассматривает возможность остановки всех энергоблоков Запорожской АЭС, некорректна. Об этом сообщает пресс-служба Госинспекции ядерного регулирования в Facebook в среду, 7 сентября.

Ранее и.о. Госатомрегулирования Олег Кориков во время брифинга сказал, что вариант остановки станции рассматривается: «Если возникнут соответствующие условия, требующие остановки станции, энергоблок № 6 будет остановлен».

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В пресс-службе уточнили: ответ Корикова нужно понимать так, что Госатомрегулирования рассматривает все возможные варианты и конфигурации работы энергоблоков станции, и среди них есть вариант, предусматривающий полную остановку энергоблоков. В то же время это не приоритетный вариант.

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«Эти слова не следует понимать, что остановка всех реакторов является приоритетным и главным сценарием действий, возможных в ближайшее время. Госатомрегулирование изучает все возможные варианты, но, разумеется, не все они будут использованы», — сказано в сообщении.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0oFeXmw2zngtoKMRDJgvtu4YB2phXzhe9GYWzehPnUsEnLNV6EWfd7JGQRFbqR3WGl&id=100064837892613

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что не будет рассматривать вариант контролируемого закрытия Запорожской АЭС для предотвращения утечки радиации, и напомнил, что станция обеспечивает энергией два региона Украины.

Инфографика: НВ

1 сентября делегация МАГАТЭ из 14 экспертов побывала на Запорожской АЭС во временно захваченном Энергодаре. Эксперты во главе с Рафаэлем Гросси провели на территории ЗАЭС несколько часов. Сейчас на станции остаются два представителя миссии. Гендиректор МАГАТЭ сказал, что делегация устанавливает постоянное присутствие на ЗАЭС.

6 сентября МАГАТЭ опубликовало отчет по итогам визита, в котором сказано, что сейчас существует острая необходимость принять временные меры для предотвращения ядерной аварии, в частности, установить безопасную зону вокруг ЗАЭС.

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Крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, была захвачена российскими оккупантами после боев в Энергодаре 4 марта. Здания ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.

Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города. В Энергоатоме сообщали, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой. Всего на территории станции было дислоцировано более 40 единиц военной техники россиян.

В последние недели оккупанты неоднократно устраивали провокации с обстрелами ЗАЭС. В Энергоатоме сообщали, что Россия готовится отключить Запорожскую АЭС от энергосистемы Украины. 25 августа российские оккупанты спровоцировали первое в истории ЗАЭС временное отключение от энергосети. 3 сентября электростанция снова была отключена от сети.

Отчет МАГАТЭ не беззубый. РФ это не удалось – Ольга Кошарная

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Запорожская АЭС ЗАЭС Война России против Украины

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