«Россия уже использует ядерное оружие». Зеленский не рассматривает вариант контролируемого закрытия Запорожской АЭС 5 сентября, 11:37 Президент Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет рассматривать вариант контролируемого закрытия Запорожской АЭС для предотвращения утечки радиации.



Об этом он сказал в интервью ABC News.

"Зеленский сказал, что не будет рассматривать контролируемое закрытие станции для предотвращения каких-либо утечек радиации", — говорится в сообщении.

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Президент также отметил, что с приближением зимы ЗАЭС обеспечивает энергией два региона Украины.

"Я знаю, что россияне хотели бы, чтобы реакторы были отключены от украинской сети и подключены к российской. Нет, мы не соглашаемся с этим", — заявил он.

Глава государства добавил, что на территории атомной электростанции не должно быть военных и военной техники. А рабочие АЭС не должны быть окружены людьми с огнестрельным оружием.

"Понимаете, они заняли нашу атомную станцию, шесть блоков. Крупнейшую в Европе. Это означает шесть Чернобылей... Значит они используют ядерное оружие, это и есть ядерное оружие", — подчеркнул Владимир Зеленский.

1 сентября делегация МАГАТЭ из 14 экспертов побывала на Запорожской АЭС во временно захваченном Энергодаре. Эксперты во главе с Рафаэлем Гросси провели на территории ЗАЭС несколько часов. На станции остались несколько представителей миссии. Гендиректор МАГАТЭ сказал, что делегация установит постоянное присутствие на ЗАЭС.



В компании Энергоатом до этого обращали внимание, что россияне прилагают максимум усилий, чтобы не дать миссии МАГАТЭ возможности ознакомиться с реальной ситуацией на Запорожской АЭС. Президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что Россия сделала много циничных вещей, чтобы обмануть МАГАТЭ.



Гросси заявил, что физическая целость Запорожской АЭС была нарушена несколько раз, что является неприемлемым.



Крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, была захвачена российскими оккупантами после боев в Энергодаре 4 марта. Здания ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.



Фото: НВ

Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города. В Энергоатоме сообщали, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой. Всего на территории станции дислоцировано более 40 единиц военной техники россиян.



В последние недели оккупанты неоднократно устраивали провокации с обстрелами ЗАЭС. В Энергоатоме сообщали, что Россия готовится отключить Запорожскую АЭС от энергосистемы Украины. 25 августа российские оккупанты спровоцировали первое в истории ЗАЭС временное отключение от энергосети.



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