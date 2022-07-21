Оккупанты затянули военную технику, оружие и взрывчатку в машинный зал энергоблока Запорожской АЭС, есть угроза взрыва и пожара — Энергоатом

21 июля, 15:06
Военные РФ разместили технику рядом со взрывоопасным водородом (Фото:ЗАЭС/Facebook)

Военные РФ разместили технику рядом со взрывоопасным водородом (Фото:ЗАЭС/Facebook)

Военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружие и взрывчатку.

Об этом сообщили в пресс-службе Энергоатома в Telegram.

«Весь арсенал ввезенной тяжелой техники со всем боекомплектом находится сейчас совсем рядом с оборудованием, обеспечивающим работу турбогенератора. В частности, в непосредственной близости к главному маслобаку, где содержится легковоспламеняющееся масло, охлаждающее паровую турбину. Там же есть взрывоопасный водород, используемый для охлаждения генератора», — отметили в компании.

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Там добавили, что военная техника российских оккупантов сделала невозможным доступ специализированных пожарных и других машин к энергоблоку № 1. Из-за этого риск пожара существенно возрастает, а его тушение становится крайне проблематичным.

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«Если пожар произойдет, например из-за случайной детонации боекомплекта, то его масштабы могут быть равны тому, который произошел во время аварии на ЧАЭС», — пояснили в Энергоатоме.

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Там подчеркнули, что РФ продолжает цинично нарушать абсолютно все нормы и требования по пожарной, ядерной и радиационной безопасности работы АЭС.

Накануне в оккупированном Энергодаре Запорожской области за атомными блоками, где расположена база российских оккупантов, прогремел взрыв.

Перед этим мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что на территории Запорожской атомной электростанции в результате неизвестного инцидента ранены несколько оккупантов, есть погибшие.

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С 4 марта крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, после боев в Энергодаре была захвачена российскими оккупантами. Постройки ЗАЭС повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а сотрудники станции оказались в плену.

В конце апреля АЭС полностью возобновила работу, хотя российский режим пытается получить полный контроль над станцией, привлекая своих специалистов.

Президент Владимир Зеленский заявил, что российские специалисты, которых оккупанты привезли на частично захваченную Запорожскую АЭС, пытаются оттуда уехать под разными предлогами.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   НАЭК Энергоатом Запорожская АЭС Война России против Украины

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