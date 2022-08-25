ЗАЭС впервые в истории отключена от энергосети — Энергоатом 25 августа, 16:28 Действия российских оккупантов привели к полному отключению ЗАЭС от энергосети (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Запорожская АЭС в четверг, 25 августа, впервые в своей истории полностью отключена от энергосети из-за действий российских оккупантов.

Об этом сообщает НАЭК Энергоатом в Telegram-канале.

«Потребности АЭС в электропитании обеспечиваются с энергосистемы Украины через линию связи ЗАЭС — Запорожская ТЭС. Замечаний к работе автоматики и систем безопасности сейчас нет. Идут пусковые операции по подключению одного из энергоблоков к сети», — рассказали в компании.

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Энергоатом уточнил, что пожары на золоотвалах Запорожской ТЭС, которая находится рядом с АЭС, 25 августа дважды привели к отключению последней (четвертой) линии связи ЗАЭС с энергосистемой Украины. Три другие линии связи российские оккупанты повредили своими обстрелами. В результате два работающих энергоблока станции отключились от сети.

Ранее мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что в результате российских обстрелов город полностью остался без воды и света. Сотрудникам коммунальных служб и специалистам ЗАЭС удалось начать восстановление энергоснабжения.

Ядерный терроризм РФ: что происходит на Запорожской АЭС

Крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, была захвачена российскими оккупантами после боев в Энергодаре 4 марта. Здания ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.



Инфографика: НВ

Кремль использует Запорожскую АЭС для прикрытия своей военной техники, поскольку ВСУ не могут открыть ответный огонь в районе электростанции, а также для давления на Украину и мир, угрожая ядерной катастрофой.



Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города. В Энергоатоме сообщали, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой. 22 августа оккупанты завезли дополнительные БТР и спецгрузовики в ремонтную зону станции. Всего на территории станции дислоцировано более 40 единиц военной техники россиян.



В последние недели оккупанты неоднократно устраивали провокации с обстрелами ЗАЭС. В Энергоатоме сообщили, что Россия готовится в ближайшее время отключить Запорожскую АЭС от энергосистемы Украины.



16 августа глава Запорожской ОВА Александр Старух призвал жителей временно захваченного Энергодара эвакуироваться из-за обстрелов Россией Запорожской атомной электростанции. Он заявил, что в случае аварии придется эвакуировать около 400 тысяч человек из двух областей.



Украина призывает МАГАТЭ и ООН как можно быстрее отправить на Запорожскую АЭС международную миссию. Во время встречи с генсекретарем ООН Антониу Гутерришем во Львове президент Владимир Зеленский обсудил с ним ядерную угрозу, которую провоцирует на Запорожской АЭС российская армия.

ООН готова поддержать любую миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, направленную через Киев. По данным Bloomberg, миссия может отправиться на станцию до 5 сентября.



Сотрудники ЗАЭС – герои, работающие под страхом смерти – Ольга Кошарная https://www.youtube.com/embed/j2gyfE1joDA

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