Генсек ООН призвал россиян выйти из ЗАЭС и установить вокруг нее демилитаризованную зону 6 сентября, 23:34 Запорожская АЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал Россию вывести войска из Запорожской АЭС и установить вокруг нее демилитаризованную зону.

Об этом он сказал, выступая на инициированном Россией заседании Совета Безопасности ООН.

Он подчеркнул, что ЗАЭС — это не зона для военных действий.

«Российские войска должны не допускать никаких военных действий либо в сторону АЭС, либо с АЭС. ЗАЭС не должна быть целью или площадкой для военных операций», — подчеркнул генсек ООН.

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Следующим шагом, по словам Гутерреша, должно быть принятие соглашения о демилитаризованном периметре вокруг ЗАЭС.

«И необходимо, чтобы российские войска увели свои силы за пределы периметра и чтобы украинцы приняли обязательство не заходить за этот периметр», — сказал он.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) во вторник, 6 сентября, опубликовало отчет по итогам визита миссии на захваченную российскими оккупантами Запорожскую АЭС.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) во вторник, 6 сентября, опубликовало отчет по итогам визита миссии на захваченную российскими оккупантами Запорожскую АЭС.

Отчет состоит из 52 страниц. В выводах МАГАТЭ сказано, что сейчас существует острая необходимость принять временные меры для предотвращения ядерной аварии, в частности, установить безопасную зону вокруг ЗАЭС.

1 сентября делегация МАГАТЭ из 14 экспертов побывала на Запорожской АЭС во временно захваченном Энергодаре. Эксперты во главе с Рафаэлем Гросси провели на территории ЗАЭС несколько часов. Сейчас на станции остаются два представителя миссии. Гендиректор МАГАТЭ сказал, что делегация установит постоянное присутствие на ЗАЭС.

Крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, была захвачена российскими оккупантами после боев в Энергодаре 4 марта. Здания ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.



Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города. В Энергоатоме сообщали, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой. Всего на территории станции дислоцировано более 40 единиц военной техники россиян.



В последние недели оккупанты неоднократно устраивали провокации с обстрелами ЗАЭС. В Энергоатоме сообщали, что Россия готовится отключить Запорожскую АЭС от энергосистемы Украины. 25 августа российские оккупанты спровоцировали первое в истории ЗАЭС временное отключение от энергосети. 3 сентября электростанция снова была отключена от сети.

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