Россияне дезинформируют об обстрелах ВСУ Запорожской АЭС — Залужный 26 августа, 22:00 Валерий Залужный (Фото:Валерий Залужный / Facebook)

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный рассказал председателю Объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли, что оккупанты распространяют дезинформацию о ситуации на Запорожской АЭС.

В телефонном разговоре Залужный подчеркнул, что проинформировал коллегу об оперативной обстановке по всей линии фронта.

«Отметил, что противник распространяет дезинформацию о ситуации на Запорожской АЭС, обвиняя в ее обстрелах украинских военных», — добавил главнокомандующий ВСУ.

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Он добавил, что получил заверения генерала Милли в непоколебимой помощи лично президента Джо Байдена, обеих палат парламента и американского народа в целом.

Залужный поблагодарил за очередной пакет помощи от США.

Газета The Wall Street Journal сообщила, что миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) может посетить Запорожскую АЭС 29 августа.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники писало, что миссия МАГАТЭ на Запорожскую АЭС может состояться до 5 сентября, а у инспекторов будет больше полномочий, чем предполагалось изначально.

Во время обращения 25 августа президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас МАГАТЭ и другие международные организации действуют недостаточно быстро и что каждая минута пребывания российских оккупантов на Запорожской АЭС — риск радиационной катастрофы.

25 августа Запорожская АЭС впервые в своей истории была отключена от энергосети из-за действий российских оккупантов. На следующий день один из остановленных энергоблоков снова подключили к сети.



Крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, была захвачена российскими оккупантами после боев в Энергодаре 4 марта. Здания ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.

Кремль использует Запорожскую АЭС для прикрытия своей военной техники, поскольку ВСУ не могут открыть ответный огонь в районе электростанции, а также для давления на Украину и мир, угрожая ядерной катастрофой.



Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города. В Энергоатоме сообщали, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой. 22 августа оккупанты завезли дополнительные БТР и спецгрузовики в ремонтную зону станции. Всего на территории станции дислоцировано более 40 единиц военной техники россиян.



В последние недели оккупанты неоднократно устраивали провокации с обстрелами ЗАЭС. В Энергоатоме сообщили, что Россия готовится в ближайшее время отключить Запорожскую АЭС от энергосистемы Украины.



16 августа глава Запорожской ОВА Александр Старух призвал жителей временно захваченного Энергодара эвакуироваться из-за обстрелов Россией Запорожской атомной электростанции. Он заявил, что в случае аварии придется эвакуировать около 400 тысяч человек из двух областей.



Украина призывает МАГАТЭ и ООН как можно быстрее отправить на Запорожскую АЭС международную миссию. Во время встречи с генсекретарем ООН Антониу Гутерришем во Львове президент Владимир Зеленский обсудил с ним ядерную угрозу, которую провоцирует на Запорожской АЭС российская армия.



ООН готова поддержать любую миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, направленную через Киев. По данным Bloomberg, миссия может отправиться на станцию до 5 сентября.

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