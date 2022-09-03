Отключение пятого энергоблока ЗАЭС произошло из-за непрерывных обстрелов россиян — Энергоатом 3 сентября, 23:06 ЗАЭС снова отключили от сети (Фото:REUTERS / Alexander Ermochenko)

Энергоблок № 5 оккупированной Запорожской АЭС отключили из-за непрерывных обстрелов россиян. Сейчас все еще работает 6-й энергоблок, сообщают в Энергоатоме.

«Вечером 3 сентября 2022 года после обстрелов российскими оккупантами линий связи Запорожской АЭС с энергосистемой Украины и из-за недостаточной для двух энергоблоков пропускной способности последней, резервной линии в 19:35 энергоблок №5 ЗАЭС был отключен от энергосети», — сообщили в Энергоатоме.

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В госпредприятии отметили, что в настоящее время в работе остается 6-й энергоблок, который с ограниченной мощностью через резервную линию подает электроэнергию в энергосистему Украины, а также обеспечивает собственные потребности Запорожской АЭС.

Ранее наблюдатели Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), находящиеся на ЗАЭС, сообщили, что станцию снова отключили от сети и остановили один из действующих реакторов (№5).

В то же время в МАГАТЭ не уточнили причину отключения.

Наблюдатели также проинформировали, что другой реактор (№6) все еще работает, поставка электроэнергии осуществляется в энергосистему Украины через резервную линию электропередачи. Эта же резервная линия может обеспечивать внутренние потребности ЗАЭС в случае необходимости, отметили в МАГАТЭ.

Предыдущий раз энергоблок №5 Запорожской АЭС был аварийно отключен 1 сентября в результате очередного минометного обстрела российскими оккупационными войсками площадки ЗАЭС. На следующий день энергоблок снова подключили к энергосистеме.

1 сентября, несмотря на препятствия со стороны российских захватчиков, делегация МАГАТЭ из 14 экспертов побывала на Запорожской АЭС во временно оккупированном Энергодаре. Визит прошел в связи с постоянными обстрелами ЗАЭС со стороны российских оккупантов.



Специалисты во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси провели на территории ЗАЭС несколько часов. На станции остались шесть представителей миссии, затем их останется двое в рамках постоянного присутствия на ЗАЭС.

В компании Энергоатом отметили, что россияне прилагают максимум усилий, чтобы не дать миссии МАГАТЭ возможности ознакомиться с реальной ситуацией на Запорожской АЭС. Президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что Россия сделала много циничных вещей, чтобы обмануть МАГАТЭ.

Глава МАГАТЭ пообещал "беспристрастную" и "нейтральную" оценку ситуации на Запорожской АЭС. По итогам визита он в частности заявил, что физическая сохранность Запорожской АЭС несколько раз нарушалась, что неприемлемо.

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