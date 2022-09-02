«Будет тяжело дать объективную оценку». В Энергоатоме рассказали, как оккупанты не дают миссии МАГАТЭ увидеть реальную ситуацию на ЗАЭС 2 сентября, 10:09 Российские оккупанты захватили Запорожскую АЭС в начале марта (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Оккупанты РФ прилагают максимум усилий, чтобы не дать миссии МАГАТЭ возможности ознакомиться с реальной ситуацией на Запорожской АЭС.

Об этом сообщает Энергоатом.

Там рассказали, что россияне распространяют манипулятивную и лживую информацию о визите миссии, а подавляющее большинство «СМИ со всего мира», накануне приехавшие на станцию, — российские пропагандисты. Автобусы с украинскими и иностранными журналистами не пропустили на блокпосте.

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«Оккупанты врут, искажают факты и доказательства, свидетельствующие об их обстрелах станции, а также последствиях повреждений инфраструктуры ЗАЭС. Прогнозируемо обвиняют ВСУ», — заявили в Энергоатоме.

Военные грузовики, которые оккупанты разместили в машинных залах энергоблоков, несмотря на нарушения всех требований пожарной безопасности, РФ представила МАГАТЭ как «технику войск химической защиты».

Россияне не пустили миссию в кризисный центр ЗАЭС, где находятся российские военные, которых не должны были видеть представители МАГАТЭ, и презентовали ей «заранее спланированное и срежиссированное шоу», как будто бы «жители Энергодара жалуются на обстрелы ВСУ», заявили в Энергоатоме.

По данным предприятия, к работе на станции оккупанты допустили только оперативный персонал и существенно ограничили пребывание людей на маршрутах членов делегации МАГАТЭ.

Кроме того, военные РФ намеренно заглушили в Энергодаре мобильную связь и Интернет, чтобы исключить возможность передачи фото и видео из ЗАЭС и ее города-спутника.

«Понимаем, что в этих условиях МАГАТЭ будет трудно дать объективную оценку ситуации на ЗАЭС. В то же время подчеркиваем, что выполнить все рекомендации миссии по восстановлению на станции ядерной и радиационной безопасности невозможно, пока она находится под контролем российских оккупационных войск», — подчеркнули в Энергоатоме.

1 сентября делегация МАГАТЭ из 14 экспертов побывала на Запорожской АЭС во временно захваченном Энергодаре. Эксперты провели на территории ЗАЭС несколько часов. На станции остались пять представителей миссии, которые разгружают привезенное ими оборудование и намерены продолжить работу. Глава миссии, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сказал, что делегация установит постоянное присутствие на ЗАЭС.



После визита президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия сделала много циничных вещей, чтобы обмануть МАГАТЭ.

Крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, была захвачена российскими оккупантами после боев в Энергодаре 4 марта. Здания ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.

Кремль использует Запорожскую АЭС для прикрытия своей военной техники, поскольку ВСУ не могут открыть ответный огонь в районе электростанции, а также для давления на Украину и мир, угрожая ядерной катастрофой.



Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города. В Энергоатоме сообщали, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой. Всего на территории станции дислоцировано более 40 единиц военной техники россиян.



В последние недели оккупанты неоднократно устраивали провокации с обстрелами ЗАЭС. В Энергоатоме сообщали, что Россия готовится отключить Запорожскую АЭС от энергосистемы Украины. 25 августа российские оккупанты спровоцировали первое в истории ЗАЭС временное отключение от энергосети.

Есть опасность для работников ЗАЭС, которые отважатся что-то рассказать МАГАТЭ – Марьяна Буджерин https://www.youtube.com/watch?v=M-BZvWHuIxM

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