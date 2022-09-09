Вокруг ЗАЭС нужно немедленно создать безопасную зону — гендиректор МАГАТЭ Гросси

9 сентября, 18:11
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Район Запорожской АЭС постоянно обстреливается российскими оккупантами (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Район Запорожской АЭС постоянно обстреливается российскими оккупантами (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в пятницу, 9 сентября, заявил, что ситуация на Запорожской АЭС становится все более опасной, и призвал «немедленно прекратить все обстрелы» в районе станции.

Как пишет пресс-служба МАГАТЭ, в пятницу эксперты агентства на Запорожской АЭС сообщили Гросси о серьезной ситуации, которая сложилась на станции накануне вечером.

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«Энергетическая инфраструктура, питающая город Энергодар, где живут операторы АЭС и их семьи, была разрушена в результате обстрела распределительного устройства городской ТЭЦ, что привело к полному отключению электроэнергии в Энергодаре», — заявил Гросси.

https://twitter.com/rafaelmgrossi/status/1568239416803528705

По словам гендиректора МАГАТЭ, агентство делает вывод, что оператор, «больше не уверенный в восстановлении внешнего источника энергоснабжения», рассматривает возможность остановки единственного работающего реактор. В этом случае оператор не сможет снова запустить реакторы без надежного восстановления внешнего энергоснабжения.

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Гросси заявил, что ситуация вокруг ЗАЭС становится все более опасной, а из-за тяжелых условий, в которых живут жители Энергодара, станция может столкнуться с нехваткой персонала.

«Это совершенно неприемлемо и не может так продолжаться… Я настоятельно призываю к немедленному прекращению обстрелов во всем районе. Это драматическое событие демонстрирует абсолютную необходимость немедленно создать зону ядерной безопасности и защиты», — добавил он, не уточняя, кто ведет обстрелы.

7 сентября мэр Энергодара Дмитрий Орлов заявил, что часть города остается без электричества в результате обстрелов со стороны российских оккупантов и повреждения подстанции Луч. Он подчеркнул, что жители города находятся на грани гуманитарной катастрофы.

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1 сентября делегация МАГАТЭ из 14 экспертов побывала на Запорожской АЭС во временно захваченном Энергодаре. Эксперты во главе с Рафаэлем Гросси провели на территории ЗАЭС несколько часов. Сейчас на станции остаются два представителя миссии. Гендиректор МАГАТЭ сказал, что делегация устанавливает постоянное присутствие на ЗАЭС.

Инфографика: НВ

6 сентября МАГАТЭ опубликовало отчет по итогам визита, в котором сказано, что сейчас существует острая необходимость принять временные меры для предотвращения ядерной аварии, в частности, установить безопасную зону вокруг ЗАЭС. Агентство также призвало прекратить обстрелы в районе станции, но не уточняло, кто ведет огонь.

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Крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, была захвачена российскими оккупантами после боев в Энергодаре 4 марта. Здания ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.

Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города. В Энергоатоме сообщали, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой. Всего на территории станции было дислоцировано более 40 единиц военной техники россиян.

В августе оккупанты неоднократно устраивали провокации с обстрелами ЗАЭС. В Энергоатоме сообщали, что Россия готовится отключить Запорожскую АЭС от энергосистемы Украины. 25 августа российские оккупанты спровоцировали первое в истории ЗАЭС временное отключение от энергосети. 3 сентября электростанция снова была отключена от сети.

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Обстрел МАГАТЭ Запорожская АЭС Энергодар ЗАЭС Война России против Украины

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