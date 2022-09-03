Запорожскую АЭС снова отключили от сети и остановили один из действующих реакторов — МАГАТЭ 3 сентября, 19:56 Запорожскую АЭС снова отключили от сети (Фото:REUTERS / Alexander Ermochenko)

Находящаяся под российской оккупацией запорожскую АЭС снова отключили от сети и остановили один из действующих реакторов (№ 5). Другой реактор (№ 6) все еще работает, снабжение электроэнергией осуществляется в энергосистему Украины через резервную линию электропередачи.

Об этом сообщили наблюдатели Международного агентства по атомной энергии ( МАГАТЭ), которые находятся на станции.

«Украинская Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) снова потеряла подключение к последней основной внешней линии электропередачи, но объект продолжает подавать электроэнергию в сеть через резервную линию», — говорится в отчете МАГАТЭ по состоянию на вечер субботы, 3 сентября.

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Там отметили, что менее чем через 48 часов после начала работы миссии МАГАТЭ на ЗАЭС четвертая линия электропередачи 750 кВ снова оказалась неисправной, а три других линии «погибли» ранее в результате обстрела.



Присутствующие на станции эксперты МАГАТЭ сообщают, что ЗАЭС продолжает поставлять электроэнергию через резервную линию 330кВ, говорится в сообщении. Эта же резервная линия может обеспечивать внутренние потребности ЗАЭС в случае необходимости, отметили в МАГАТЭ.



«В то же время руководство станции сообщило команде МАГАТЭ, что сегодня днем из-за ограничения сети был отключен блок №5, тот же блок, который был отключен на сутки 1 сентября в день прибытия миссии МАГАТЭ на ЗАЭС», — отметили в агентстве.



Там уточнили, что один реактор (№6) еще работает и производит электроэнергию как для энергосистемы Украины, так и для внутренних нужд ЗАЭС, в том числе охлаждения реакторов.



В МАГАТЭ отмечают, что надежное внешнее электроснабжение от сети и системы резервного электроснабжения важно для обеспечения ядерной безопасности на атомной электростанции.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил «большую ценность» постоянного присутствия МАГАТЭ на Запорожской атомной.

«Это меняет ситуацию… Разница между пребыванием МАГАТЭ на месте и отсутствием нас такая же, как день и ночь. Я по-прежнему серьезно обеспокоен ситуацией на Запорожской атомной электростанции - это не изменилось, но дальнейшее присутствие МАГАТЭ будет иметь первостепенное значение для помощи в стабилизации ситуации», - сказал он.

В начале следующей недели Гросси пообещал обнародовать отчет о ситуации с безопасностью на ЗАЭС по итогам возглавляемой им миссии МАГАТЭ на станцию.

Как сообщалось, энергоблок №5 Запорожской АЭС был аварийно отключен 1 сентября в результате очередного минометного обстрела российскими оккупационными войсками площадки ЗАЭС. В 13:10 2 сентября его снова подключили к энергосистеме.

1 сентября, несмотря на препятствия со стороны российских захватчиков, делегация МАГАТЭ из 14 экспертов побывала на Запорожской АЭС во временно оккупированном Энергодаре. Специалисты во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси провели на территории ЗАЭС несколько часов. На станции осталось шесть представителей миссии, затем их останется двое в рамках постоянного присутствия на ЗАЭС.

В компании Энергоатом отметили, что россияне прилагают максимум усилий, чтобы не дать миссии МАГАТЭ возможности ознакомиться с реальной ситуацией на Запорожской АЭС. Президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что Россия сделала много циничных вещей, чтобы обмануть МАГАТЭ.

Глава МАГАТЭ пообещал беспристрастную и нейтральную оценку ситуации на Запорожской АЭС. По итогам визита он в частности заявил, что физическая сохранность Запорожской АЭС несколько раз нарушалась, что неприемлемо.

Российские оккупанты захватили крупнейшую атомную электростанцию в Европе Запорожскую АЭС еще в начале полномасштабной войны, 4 марта. Сотрудники станции оказались в заложниках. На станции находятся российские военные, а также сотрудники Росатома.

Российские захватчики разместили на ЗАЭС военную технику, в том числе в машинном зале первого энергоблока. Кроме того, оккупанты обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города, используя станцию в качестве «ядерного щита».

Ситуация на ЗАЭС оказалась в центре внимания с начала августа, когда российские военные стали регулярно обстреливать станцию.

На фоне этого Украина призвала ООН как можно быстрее направить миссию МАГАТЭ и установить на территории ЗАЭС демилитаризованную зону.

Россия же обвиняет в обстрелах Украину и отвергает призывы о демилитаризации атомной станции под предлогом того, что якобы она «защищает» ЗАЭС от провокаций.

На самом же деле Россия, обстреливая территорию ЗАЭС, пытается получить полный контроль за ней. 19 августа в Энергоатоме сообщили, что Россия готовится в ближайшее время отключить Запорожскую АЭС от энергосистемы Украины.

Российские военные, в том числе, разбивают линии электропередач, связывающие ЗАЭС с энергосистемой Украины, прикрываясь тем, что это якобы делают ВСУ. Это создает риск ядерной аварии, ведь без питания станции станет невозможным работа насосов, охлаждающих ядерные реакторы. Для предотвращения катастрофы россияне предлагают переключить станцию к электросети, которая будет связывать ее с оккупированным Крымом.

25 августа впервые в истории произошло полное отключение ЗАЭС от сети. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оккупанты РФ пытались отсоединить ЗАЭС от энергосистемы Украины, но безуспешно. На следующий день Запорожская АЭС возобновила производство электроэнергии для нужд Украины.



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