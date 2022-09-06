МАГАТЭ опубликовало отчет по итогам визита на Запорожскую АЭС

6 сентября, 17:29
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Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) во вторник, 6 сентября, опубликовало отчет по итогам визита миссии на захваченную российскими оккупантами Запорожскую АЭС.

В выводах МАГАТЭ сказано, что сейчас существует острая необходимость принять временные меры для предотвращения ядерной аварии, в частности, установить безопасную зону вокруг ЗАЭС. Агентство готово начать консультации для срочного создания такой зоны.

Видео дня

https://twitter.com/iaeaorg/status/1567156554691973122

Новость дополняется

Редактор: Нина Григорская

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