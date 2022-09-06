МАГАТЭ опубликовало отчет по итогам визита на Запорожскую АЭС 6 сентября, 17:29 НВ

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) во вторник, 6 сентября, опубликовало отчет по итогам визита миссии на захваченную российскими оккупантами Запорожскую АЭС.

В выводах МАГАТЭ сказано, что сейчас существует острая необходимость принять временные меры для предотвращения ядерной аварии, в частности, установить безопасную зону вокруг ЗАЭС. Агентство готово начать консультации для срочного создания такой зоны.

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