Приматолог-атомщик. Медиазона рассказала, кто такой Ренат Карчаа, водивший миссию МАГАТЭ по Запорожской АЭС 4 сентября, 00:07 Слева в белой каске — гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, лысый мужчина в очках на переднем плане — Ренат Карчаа (Фото:Candano Laris / International Atomic Energy Agency (IAEA) / Handout via REUTERS)

Украина ввела санкции против Рената Карчаа — человека, который сопровождал делегацию МАГАТЭ на Запорожской АЭС. В российских госСМИ его называют «экспертом-атомщиком», хотя противоречивые и обрывочные упоминания в открытых источниках дают не меньше оснований считать Карчаа приматологом из Сухуми, псковским политконсультантом или мурманским чиновником.

Издание Медиазона собрало краткую биографию атомщика-приматолога — приводим самые яркие детали.

2 сентября Кабмин Украины ввел санкции против 700 физических и юридических лиц, связанных с Росатомом. В их числе упоминается Ренат Карчаа.

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«Сегодня — гид на станции, а завтра — ты под санкциями» — написал в Facebook министр энергетики Украины Герман Глущенко.

В российских государственных СМИ Карчаа называют «экспертом-атомщиком» и советником главы Росатома. Именно он проводил экскурсию по Запорожской АЭС для главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси, обвиняя украинские войска в регулярных обстрелах атомной станции.



На вирусном видео, опубликованном в твиттере военным репортером Мэком Уильямом Бишопом, Карчаа — бритый налысо мужчина в синем костюме и солнцезащитных очках — показывает группе иностранцев воткнувшуюся в землю ракету и жестами объясняет, что она развернулась на 180 градусов уже после падения, а следовательно, прилетела вовсе не оттуда, откуда кажется на первый взгляд.

Однако, известность в качестве «эксперта-атомщика» Ренат Карчаа приобрел недавно. Еще в 2014 году журналисты называли его «экспертом по Северному Кавказу и Абхазии».

В биографической справке на сайте Абхазия-Информ говорится, что Ренат Карчаа родился в Уфе 17 июля 1966 года, окончил школу с золотой медалью, служил в Таллинне. В конце 1980-х он оказался в Абхазии, где получил диплом биолого-географического факультета Абхазского государственного университета.

В 25 лет Карчаа стал самым молодым депутатом парламента Абхазии первого созыва. Деятельность парламентария он совмещал с должностью директора НИИ экспериментальной приматологии и терапии, работавшего на базе знаменитого обезьяньего питомника в Сухуми.

В 1994—1995 годах будущего политтехнолога и «атомщика» обвиняли в расхищении имущества института — в частности, в том, что Карчаа якобы продал его научный архив. Комментируя эти обвинения годы спустя, он говорил, что старая «история вызывает улыбку».

В 2004 году Карчаа стал фигурантом уголовного дела о ДТП со смертельным исходом. На тот момент он занимал должность главы представительства Мурманской области при федеральном правительстве. Как писали СМИ, чиновник насмерть сбил 16-летнего подростка. Это случилось в городе Пустошка в Псковской области, куда Карчаа приехал для пиар-консультаций, связанных с предстоящими губернаторскими выборами. По данным издания Известия, он скрылся с места аварии, но его удалось задержать благодаря показаниям свидетелей, которые запомнили номера на машине.

Комментируя происшествие, замначальника следственного управления УВД Псковской области тогда сказал, что водитель отпущен под подписку о невыезде, а мог ли он предотвратить наезд, установит экспертиза.

«На текущий момент ему еще не предъявлено обвинение, но все идет к тому. Карчаа согласно части 2 статьи 264 УК грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет», — цитировали Известия псковского милиционера.

Однак, упоминаний о суде по делу о наезде в Пустошке Медиазона в открытых источниках не нашла.

Другая строчка в послужном списке Карчаа — советник президента непризнанной республики Абхазия; в январе 2021 года его с этой должности уволили.

В конце августа 2014 года во время выборов «президента» Абхазии Карчаа — на этот раз его называли наблюдателем от российского ЦИКа — избили во время потасовки между сторонниками разных кандидатов у здания республиканского центризбиркома. Как писал Кавказский узел, политтехнолога доставили «в республиканскую больницу с тяжелыми телесными повреждениями».

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