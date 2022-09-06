Украина требует гуманитарный коридор для эвакуации с территорий вокруг Запорожской АЭС — Верещук

6 сентября, 11:16
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Оккупанты остаются на территории ЗАЭС даже после визита миссии МАГАТЭ (Фото:Энергоатом)

Оккупанты остаются на территории ЗАЭС даже после визита миссии МАГАТЭ (Фото:Энергоатом)

Украина требует создать гуманитарный коридор для эвакуации женщин, детей и пожилых людей с территории вокруг Запорожской АЭС.

Об этом сообщила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

«Люди массово обращаются к нам за помощью — они пытаются покинуть опасную территорию. Мы еще раз обращаемся к РФ с требованием предоставить нам гуманитарный коридор для эвакуации женщин, детей, пожилых людей», — рассказала она в эфире французского телеканала LCI.

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По словам Верещук, Россия официально отказывается предоставлять такие коридоры.

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Она добавила, что Украина не прекратит попыток помочь своим гражданам уехать в безопасные места.

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1 сентября делегация МАГАТЭ из 14 экспертов побывала на Запорожской АЭС во временно захваченном Энергодаре. Специалисты во главе с Рафаэлем Гросси провели на территории ЗАЭС несколько часов. На станции осталось несколько представителей миссии.

Гендиректор МАГАТЭ заявил, что делегация установит постоянное присутствие на ЗАЭС.

В компании Энергоатом до этого обращали внимание, что россияне прилагают максимум усилий, чтобы не дать миссии МАГАТЭ возможности ознакомиться с реальной ситуацией на Запорожской АЭС. Президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что Россия сделала много циничных вещей, чтобы обмануть МАГАТЭ.

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Гросси заявил, что физическая целость Запорожской АЭС была нарушена несколько раз, что является неприемлемым.

Крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, была захвачена российскими оккупантами после боев в Энергодаре 4 марта. Здания ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.

Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города. В Энергоатоме сообщали, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой. Всего на территории станции дислоцировано более 40 единиц военной техники россиян.

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В последние недели оккупанты неоднократно устраивали провокации с обстрелами ЗАЭС. В Энергоатоме сообщали, что Россия готовится отключить Запорожскую АЭС от энергосистемы Украины. 25 августа российские оккупанты спровоцировали первое в истории ЗАЭС временное отключение от энергосети.

16 августа глава Запорожской ОВА Александр Старух призвал жителей временно захваченного Энергодара эвакуироваться из-за обстрелов Россией Запорожской атомной электростанции. Он заявил, что в случае аварии придется эвакуировать около 400 тысяч человек из двух областей.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Эвакуация Запорожская АЭС Ядерный шантаж Война России против Украины

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