Украина требует гуманитарный коридор для эвакуации с территорий вокруг Запорожской АЭС — Верещук 6 сентября, 11:16 Оккупанты остаются на территории ЗАЭС даже после визита миссии МАГАТЭ (Фото:Энергоатом)

Украина требует создать гуманитарный коридор для эвакуации женщин, детей и пожилых людей с территории вокруг Запорожской АЭС.

Об этом сообщила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

«Люди массово обращаются к нам за помощью — они пытаются покинуть опасную территорию. Мы еще раз обращаемся к РФ с требованием предоставить нам гуманитарный коридор для эвакуации женщин, детей, пожилых людей», — рассказала она в эфире французского телеканала LCI.

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По словам Верещук, Россия официально отказывается предоставлять такие коридоры.

Она добавила, что Украина не прекратит попыток помочь своим гражданам уехать в безопасные места.

1 сентября делегация МАГАТЭ из 14 экспертов побывала на Запорожской АЭС во временно захваченном Энергодаре. Специалисты во главе с Рафаэлем Гросси провели на территории ЗАЭС несколько часов. На станции осталось несколько представителей миссии.

Гендиректор МАГАТЭ заявил, что делегация установит постоянное присутствие на ЗАЭС.

В компании Энергоатом до этого обращали внимание, что россияне прилагают максимум усилий, чтобы не дать миссии МАГАТЭ возможности ознакомиться с реальной ситуацией на Запорожской АЭС. Президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что Россия сделала много циничных вещей, чтобы обмануть МАГАТЭ.



Гросси заявил, что физическая целость Запорожской АЭС была нарушена несколько раз, что является неприемлемым.

Крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, была захвачена российскими оккупантами после боев в Энергодаре 4 марта. Здания ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.

Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города. В Энергоатоме сообщали, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой. Всего на территории станции дислоцировано более 40 единиц военной техники россиян.



В последние недели оккупанты неоднократно устраивали провокации с обстрелами ЗАЭС. В Энергоатоме сообщали, что Россия готовится отключить Запорожскую АЭС от энергосистемы Украины. 25 августа российские оккупанты спровоцировали первое в истории ЗАЭС временное отключение от энергосети.

16 августа глава Запорожской ОВА Александр Старух призвал жителей временно захваченного Энергодара эвакуироваться из-за обстрелов Россией Запорожской атомной электростанции. Он заявил, что в случае аварии придется эвакуировать около 400 тысяч человек из двух областей.



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