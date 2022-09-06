Зеленский отреагировал на отчет МАГАТЭ о ситуации на ЗАЭС 6 сентября, 23:42 Машины миссии МАГАТЭ возле Запорожской АЭС, 1 сентября 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении во вторник, 6 сентября, прокомментировал отчет МАГАТЭ по итогам визита на Запорожскую АЭС.

Глава государства сказал, что в отчете отмечается присутствие российской военной техники на территории АЭС и то, что украинские атомщики подвергаются давлению, а также есть ссылки на российскую военную оккупацию станции. Зеленский также отреагировал на предложение МАГАТЭ создать зону защиты вокруг станции.

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«Нужно смотреть на конкретное содержание такого инструмента… Если суть предложения в демилитаризации территории АЭС — а это логично, потому что именно российское военное присутствие поставило станцию на грань радиационной катастрофы, — то мы можем поддержать такую демилитаризованную зону защиты», — заявил он.

Президент считает, что современным международным организациям нужен намного более широкий мандат. Он подчеркнул: миру необходимо, чтобы представители МАГАТЭ заставили страну-агрессора РФ демилитаризовать территорию АЭС и вернуть полный контроль Украине.

"…У мира должны быть соответствующие средства, чтобы поставить Россию в условия, когда страна-террорист вынуждена будет прекратить террор", — добавил Зеленский.

В отчете МАГАТЭ сказано, что сейчас существует острая необходимость принять временные меры для предотвращения ядерной аварии, в частности, установить безопасную зону вокруг ЗАЭС.

1 сентября делегация МАГАТЭ из 14 экспертов побывала на Запорожской АЭС во временно захваченном Энергодаре. Эксперты во главе с Рафаэлем Гросси провели на территории ЗАЭС несколько часов. Сейчас на станции остаются два представителя миссии. Гендиректор МАГАТЭ сказал, что делегация устанавливает постоянное присутствие на ЗАЭС.



Крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, была захвачена российскими оккупантами после боев в Энергодаре 4 марта. Здания ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.



Инфографика: НВ

Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города. В Энергоатоме сообщали, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой. Всего на территории станции было дислоцировано более 40 единиц военной техники россиян.



В последние недели оккупанты неоднократно устраивали провокации с обстрелами ЗАЭС. В Энергоатоме сообщали, что Россия готовится отключить Запорожскую АЭС от энергосистемы Украины. 25 августа российские оккупанты спровоцировали первое в истории ЗАЭС временное отключение от энергосети. 3 сентября электростанция снова была отключена от сети.



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