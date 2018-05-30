Появилось видео с места убийства Аркадия Бабченко

Издание Украинская правда опубликовало видео с места убийства российского журналиста Аркадия Бабченко.

Напомним, что 29 мая в Киеве неизвестный застрелил российского журналиста Аркадия Бабченко. Убийца сделал несколько выстрелов в спину на пороге его квартиры. Следственный комитет Российской Федерации начал расследование убийства. Также ОБСЕ призвала украинские правоохранительные органы немедленно расследовать преступление. Глава СБУ Василий Грицак пообещал днем 30 мая обнародовать детали преступления.

В полиции сообщили, что очевидная версия убийства - это профессиональная деятельность журналиста.

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Аркадий Бабченко - российский военный журналист, издатель журнала Искусство войны. В 2017 году оппозиционный к российским властям Бабченко покинул Россию и переехал сначала в Чехию, а потом в Украину.