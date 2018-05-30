30 мая 2018, среда

Опубликованы фотографии с места гибели Бабченко

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Дом, в котором убили Аркадия Бабченко

Дом, в котором убили Аркадия Бабченко

В сети появились фотографии с места гибели российского журналиста Аркадия Бабченко, который был застрелен неизвестным в Киеве вечером 29 мая.

На месте гибели журналиста можно увидеть большое количество силовиков и журналистов.

Напомним, что 29 мая в Киеве неизвестный застрелил российского журналиста Аркадия Бабченко. Убийца сделал несколько выстрелов в спину на пороге его квартиры. Следственный комитет Российской Федерации начал расследование убийства. Также ОБСЕ призвала украинские правоохранительные органы немедленно расследоватьпреступление.

В полиции сообщили, что очевидна версия убийства - это профессиональная деятельность журналиста.

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Аркадий Бабченко - российский военный журналист, издатель журнала Искусство войны. В 2017 году оппозиционный к российским властям Бабченко покинул Россию и переехал сначала в Чехию, а потом в Украину.

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