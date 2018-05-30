МИД РФ прокомментировал убийство в Киеве журналиста Бабченко

РФ призвала "приложить все усилия к оперативному расследованию" убийства Бабченко

В Министерстве иностранных дел РФ отреагировали на гибель в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко, которого возле квартиры застрелил в спину неизвестный.

Там отметили, что это уже не первый случай убийства работников СМИ в Украине и потребовали немедленного расследования.

"Требуем от украинских властей приложить все усилия к оперативному расследованию. Рассчитываем также, что профильные международные инстанции и НПО возьмут ход расследования под свой контроль", - говорится в официальном заявлении МИД РФ.

Ранее сообщалось, что 29 мая в Киеве неизвестный застрелил российского журналиста Аркадия Бабченко. Убийца сделал несколько выстрелов в спину на пороге его квартиры.

В ОБСЕ призвали украинские правоохранительные органы немедленно расследовать преступление.

Как рассказали в полиции, очевидна версия убийства - это профессиональная деятельность журналиста.

Аркадий Бабченко - российский военный журналист, издатель журнала Искусство войны. Будучи оппозиционно настроенным к властям РФ, в 2017 году он покинул Россию и переехал сначала в Чехию, а потом в Украину.