Полиция проверяет десять человек по фотороботу убийцы Бабченко - СМИ

Полиция проверяет десять человек по фотороботу подозреваемого в убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко, сообщает Громадське со ссылкой на источники в Национальной полиции.

Кроме того, собеседник издания сообщил, что в Бабченко стреляли из пистолета Макарова. На месте происшествия были изъяты три гильзы калибра 9 мм.

Смотрите также Полиция опубликовала фоторобот подозреваемого в убийстве Бабченко

Напомним, 29 мая в Киеве неизвестный застрелил российского журналиста Аркадия Бабченко. Убийца сделал несколько выстрелов в спину на пороге его квартиры.

В полиции считают, что в него стрелял профессиональный киллер. Очевидна версия убийства - профессиональная деятельность журналиста.

Смотрите также Он писал в лицо, а не в спину. Друзья и коллеги об убийстве Аркадия Бабченко

Выстрелами в спину. Что известно об убийстве журналиста Бабченко в Киеве

Аркадий Бабченко убит в Киеве. Кем был погибший журналист

Аркадий Бабченко - российский военный журналист, издатель журнала Искусство войны. В 2017 году оппозиционный к российским властям Бабченко покинул Россию и переехал сначала в Чехию, а потом в Украину.

Все подробности об убийстве журналиста Бабченко читайте в спецтеме НВ.