30 мая 2018, среда

Полиция проверяет десять человек по фотороботу убийцы Бабченко - СМИ

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Фоторобот подозреваемого
Фото: Вячеслав Аброськин via Facebook

Фоторобот подозреваемого

Полиция проверяет десять человек по фотороботу подозреваемого в убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко, сообщает Громадське со ссылкой на источники в Национальной полиции.

Кроме того, собеседник издания сообщил, что в Бабченко стреляли из пистолета Макарова. На месте происшествия были изъяты три гильзы калибра 9 мм.

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Напомним, 29 мая в Киеве неизвестный застрелил российского журналиста Аркадия Бабченко. Убийца сделал несколько выстрелов в спину на пороге его квартиры.

В полиции считают, что в него стрелял профессиональный киллер. Очевидна версия убийства - профессиональная деятельность журналиста.

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Аркадий Бабченко - российский военный журналист, издатель журнала Искусство войны. В 2017 году оппозиционный к российским властям Бабченко покинул Россию и переехал сначала в Чехию, а потом в Украину.

Все подробности об убийстве журналиста Бабченко читайте в спецтеме НВ.

 

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