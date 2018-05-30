Новая газета проведет собственное расследование убийства бывшего спецкора Бабченко

До отъезда из РФ Бабченко был специальным корреспондентом Новой газеты

Российское издание Новая газета намерено провести собственное расследование убийства своего бывшего специального корреспондента Аркадия Бабченко.

Об этом заявил Интерфаксу основатель газеты Дмитрий Муратов.

"Мы начинаем журналистское расследование убийства Аркадия. У нас есть бюро в Украине, есть сотрудники, которые хорошо его знали и поддерживали с ним отношения. Надо все тщательно исследовать, чем мы сейчас и займемся. Будет под лупой рассмотрено каждое его слово", - сказал Муратов.

До отъезда из России в 2017 году Бабченко в течение нескольких лет был военным спецкором Новой газеты.

Напомним, 29 мая в Киеве неизвестный застрелил российского журналиста Аркадия Бабченко. Убийца сделал несколько выстрелов в спину на пороге его квартиры.

Следственный комитет Российской Федерации начал расследование убийства.

Также ОБСЕ призвала украинские правоохранительные органы немедленно расследовать преступление.

Глава СБУ Василий Грицак пообещал днем 30 мая обнародовать детали преступления.

В полиции сообщили, что очевидная версия убийства - это профессиональная деятельность журналиста.

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Аркадий Бабченко - российский военный журналист, издатель журнала Искусство войны. В 2017 году оппозиционный к российским властям Бабченко покинул Россию и переехал сначала в Чехию, а потом в Украину.