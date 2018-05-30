СМИ: В Бабченко выпустили три пули, которые попали в сердце и легкие

По данным судмедэкспертизы, все три пули остались в теле журналиста

У журналиста Аркадия Бабченко выпустили три пули, которые, по внешним признакам, могли попасть в легкие и сердце, сообщает ТСН со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По предварительным оценкам судмедэкспертизы, все три пули остались в теле.

"Входящих отверстий - три. Выходных не видно. То есть слепые ранения - пули в теле. Кровотечение изо рта - характерный признак ранения легких. Ну и сердце, скорее всего. Проведут всрытие - все установят, но в целом в первичной оценке - картина довольно простая", - отметил источник.

Напомним, 29 мая в Киеве неизвестный застрелил российского журналиста Аркадия Бабченко. Убийца сделал несколько выстрелов в спину на пороге его квартиры.

Следственный комитет Российской Федерации начал расследование убийства.

Также ОБСЕ призвала украинские правоохранительные органы немедленно расследовать преступление.

Глава СБУ Василий Грицак пообещал днем 30 мая обнародовать детали преступления.

В полиции сообщили, что очевидная версия убийства - это профессиональная деятельность журналиста.

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Аркадий Бабченко - российский военный журналист, издатель журнала Искусство войны. В 2017 году оппозиционный к российским властям Бабченко оставил Россию и переехал сначала в Чехии, а затем в Украине.