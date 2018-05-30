Иллюстрация несостоятельности украинской власти. В Amnesty International отреагировали на убийство Бабченко в Киеве

Убийство российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве подрывает авторитет украинской власти и является трагической иллюстрацией ее несостоятельности защитить гражданское общество и свободу слова в Украине, заявили в международной правозащитной организации Amnesty International.

В организации подчеркнули, что убийство журналиста не должно остаться безнаказанным.

"Украинские власти не должны останавливаться, пока преступник, совершивший это позорное убийство, не будет найден и привлечен к ответственности", - сказала директор Amnesty International Украина Оксана Покальчук.

В организации добавили, что украинское правительство должно обеспечить защиту журналистам и активистам, жизнь которых может оказаться под угрозой. В частности, стоит защитить тех, кто критикует политику России.

Напомним, 29 мая в Киеве неизвестный застрелил российского журналиста Аркадия Бабченко. Убийца сделал несколько выстрелов в спину на пороге его квартиры. Глава Национальной полиции Сергей Князев заявил, что в журналиста стрелял профессиональный киллер.

В полиции сообщили, что очевидная версия убийства - это профессиональная деятельность журналиста.

Коллеги и друзья Бабченко призывают почтить его память в 19:00 на Майдане Незалежности в центре Киева.

Смотрите также

Аркадий Бабченко - российский военный журналист, издатель журнала Искусство войны. В 2017 году оппозиционный к российским властям Бабченко покинул Россию и переехал сначала в Чехию, а потом в Украину.

Все подробности читайте в спецтеме НВ Аркадий Бабченко убит в Киеве