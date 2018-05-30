Иллюстрация несостоятельности украинской власти. В Amnesty International отреагировали на убийство Бабченко в Киеве

Убийство российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве подрывает авторитет украинской власти и является трагической иллюстрацией ее несостоятельности защитить гражданское общество и свободу слова в Украине, заявили в международной правозащитной организации Amnesty International.
В организации подчеркнули, что убийство журналиста не должно остаться безнаказанным.
"Украинские власти не должны останавливаться, пока преступник, совершивший это позорное убийство, не будет найден и привлечен к ответственности", - сказала директор Amnesty International Украина Оксана Покальчук.
В организации добавили, что украинское правительство должно обеспечить защиту журналистам и активистам, жизнь которых может оказаться под угрозой. В частности, стоит защитить тех, кто критикует политику России.
Напомним, 29 мая в Киеве неизвестный застрелил российского журналиста Аркадия Бабченко. Убийца сделал несколько выстрелов в спину на пороге его квартиры. Глава Национальной полиции Сергей Князев заявил, что в журналиста стрелял профессиональный киллер.
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В полиции сообщили, что очевидная версия убийства - это профессиональная деятельность журналиста.
Коллеги и друзья Бабченко призывают почтить его память в 19:00 на Майдане Незалежности в центре Киева.
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Аркадий Бабченко - российский военный журналист, издатель журнала Искусство войны. В 2017 году оппозиционный к российским властям Бабченко покинул Россию и переехал сначала в Чехию, а потом в Украину.
Все подробности читайте в спецтеме НВ Аркадий Бабченко убит в Киеве
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