30 мая 2018, среда

В России открыли уголовное дело об убийстве журналиста Бабченко

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Аркадий Бабченко был убит выстрелами в спину
Фото: Аркадий Бабченко via Facebook

Аркадий Бабченко был убит выстрелами в спину

Следственный комитет Российской Федерации начал расследование убийства военного журналиста, гражданина РФ Аркадия Бабченко.

"В соответствии с уголовным законодательством России Следственный комитет полномочен расследовать преступления, совершенные за пределами Российской Федерации в отношении российских граждан", - заявили в СК РФ.

В СК РФ пообещали не оставить без внимания "жестокие преступления в отношении граждан России", которые произошли на территории Украины за последние несколько лет (убийство журналиста Павла Шеремета, экс-депутата Дениса Вороненкова).

Напомним, что 29 мая в Киеве неизвестный застрелил российского журналиста Аркадия Бабченко. Убийца сделал несколько выстрелов в спину на пороге его квартиры.

В полиции сообщили, что очевидна версия убийства - это профессиональная деятельность журналиста.

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Аркадий Бабченко - российский военный журналист, издатель журнала Искусство войны. В 2017 году оппозиционный к российским властям Бабченко покинул Россию и переехал сначала в Чехию, а потом в Украину.

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