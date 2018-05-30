ЕС об убийстве Бабченко: Лучший способ почтить его память – это быстрое и прозрачное расследование

В Евросоюзе настаивают на проведении быстрого и прозрачного расследования убийства журналиста Аркадия Бабченко в Киеве.

В заявлении пресс-секретаря внешнеполитической службы ЕС говорится, что это станет лучшим способом почтить память убитого журналиста.

В ЕС также выразили солидарность с журналистами и пообещали и в дальнейшем работать над защитой их работы.

Напомним, 29 мая в Киеве неизвестный застрелил российского журналиста Аркадия Бабченко. Убийца сделал несколько выстрелов в спину на пороге его квартиры.

Следственный комитет Российской Федерации начал расследование убийства.

Также ОБСЕ призвала украинские правоохранительные органы немедленно расследовать преступление.

Глава СБУ Василий Грицак пообещал днем 30 мая обнародовать детали преступления.

В полиции сообщили, что очевидная версия убийства - это профессиональная деятельность журналиста.

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Аркадий Бабченко - российский военный журналист, издатель журнала Искусство войны. В 2017 году оппозиционный к российским властям Бабченко оставил Россию и переехал сначала в Чехии, а затем в Украине.