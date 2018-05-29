Аркадий Бабченко убит в Киеве. Кем был погибший журналист

Сегодня, 29 мая, в Киеве неизвестные застрелили в российского военного журналиста с проукраинской позицией Аркадия Бабченко. Нападавшие стреляли в него в его доме, он скончался от ран в автомобиле скорой помощи.

НВ вспоминает, кем был Аркадий Бабченко.

Аркадий Бабченко родился 18 марта 1977 года в Москве, в семье инженера-конструктора и учительницы русского языка и литературы.

В 1995 году прошел службу на Северном Кавказе в городе Моздок-7 в рядах Вооруженных сил Российской Федерации. Аркадий Бабченко был в составе войск связи и участвовал в "восстановлении конституционного строя" на территории Чечни. Был демобилизован в 1997-м году.

После прохождения службы восстановился на юридическом факультете Современного гуманитарного университета, который закончил с дипломом бакалавра юриспруденции по международному праву. С началом второй чеченской войны, в 1999 году служил по контракту в Вооруженных силах РФ, где принимал участие в боевых действиях с непризнанной Чеченской республикой Ичкерия.

"Служил связистом, потом плюнул и ушел в пехоту, откуда был продан за две банки тушенки в гранатометный взвод на должность командира расчета АГС-17", — отмечал Бабченко.

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В 2000 году полностью демобилизовался в звании старшины гвардии и посвятил себя независимой журналистике. Вначале он работал военным корреспондентом Московского Комсомольца, после корреспондентом программы Забытый Полк. Писал для многих газет и журналов, среди прочих, и для Новой Газеты.

Будучи военным корреспондентом, освещал события Югоосетинской войны 2008 года. В марте 2012 года на журналиста завели дело по статье о призывах к массовым беспорядкам, когда он освещал протестные события в Москве 2011-2013 годов на Манежной площади.

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Занимался изданием журнала-альманаха Искусство войны.

"Концепция Альманаха заключалась в предоставлении творческой площадки для публикации произведений (прозы, поэзии и публицистики) ветеранов всех последних войн, прошедших после Великой Отечественной и идущих сейчас по всему миру", — говорится о нем на официальном сайте.

Аркадию Бабченко и его семье неоднократно угрожали, из-за чего с февраля 2017 года он покинул Россию и временно находился в Праге, с июля - в Израиле, а с августа 2017 года жил в Киеве.

Активно критиковал как российскую, так и украинскую власть.