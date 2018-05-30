30 мая 2018, среда

Очередное убийство критика Кремля: Посольство США о гибели в Киеве журналиста Бабченко

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В посольстве выразили соболезнования семье и коллегам Аркадия Бабченко
Фото: Айдер Муждабаев/Facebook

В посольстве выразили соболезнования семье и коллегам Аркадия Бабченко

В посольстве США в Украине выступили за тщательное и беспристрастное расследование убийства в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

Об этом говорится в заявлении дипведомства в Twitter.

При этом там отметили, что это уже далеко не первое убийство покинувших РФ критиков кремлевского режима.

"Очередное убийство россиянина-эмигранта, который критиковал Кремль, снова в Украине. Наши искренние соболезнования семье и коллегам Аркадия Бабченко. Мы вместе с правительством Украины поддерживаем тщательное и беспристрастное расследование, которое позволит привлечь виновных к ответственности", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 29 мая в Киеве неизвестный застрелил российского журналиста Аркадия Бабченко. Убийца сделал несколько выстрелов в спину на пороге его квартиры. 

В ОБСЕ призвали украинские правоохранительные органы немедленно расследовать преступление.

Как рассказали в полиции, очевидна версия убийства - это профессиональная деятельность журналиста.

Аркадий Бабченко - российский военный журналист, издатель журнала Искусство войны. Будучи оппозиционно настроенным к властям РФ, в 2017 году он покинул Россию и переехал сначала в Чехию, а потом в Украину.

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