Очередное убийство критика Кремля: Посольство США о гибели в Киеве журналиста Бабченко

В посольстве США в Украине выступили за тщательное и беспристрастное расследование убийства в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

Об этом говорится в заявлении дипведомства в Twitter.

При этом там отметили, что это уже далеко не первое убийство покинувших РФ критиков кремлевского режима.

"Очередное убийство россиянина-эмигранта, который критиковал Кремль, снова в Украине. Наши искренние соболезнования семье и коллегам Аркадия Бабченко. Мы вместе с правительством Украины поддерживаем тщательное и беспристрастное расследование, которое позволит привлечь виновных к ответственности", - говорится в сообщении.

Another Kremlin critic is assassinated abroad, once again in Ukraine. We offer our deepest condolences to Arkady Babchenko's family and colleagues, and we join the government of Ukraine in support of a full and impartial investigation that will bring those responsible to justice.